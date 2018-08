BIMBA DI 2 ANNI MUORE SOFFOCATA DA UN ACINO D' UVA Tragedia a Marina di Lizzano | nel

MALNUTRITA BIMBA DI 10 ANNI - VIA DA OSPEDALE : GENITORI INDAGATI/ Torino - è in una comunità? Dubbi e denunce : Torino, bambina di 10 ANNI ricoverata per denutrizione: GENITORI la portano via contro il parere dei medici, che allertano la procura. "L'abbiamo affidata ad una comunità": indagini al via(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 12:10:00 GMT)

Torino - BIMBA di 10 anni anoressica portata via dall'ospedale/ Genitori : "non è rapimento - messa in comunità" : Torino, bambina di 10 anni ricoverata per denutrizione: Genitori la portano via. Ultime notizie: 'no rapimento, affidata ad una comunità'.

Torino - BIMBA di 10 anni anoressica portata via dall’ospedale/ Genitori : “non è rapimento - messa in comunità” : Torino, bambina di 10 anni ricoverata per denutrizione: Genitori la portano via contro il parere dei medici, che allertano la procura. "L'abbiamo affidata ad una comunità": indagini al via(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 09:45:00 GMT)

Getta la figlia di 4 anni in un fiume - BIMBA annega : 26enne chiedeva donazioni per la piccola : Il dramma è avvenuto a Tampa, nello Stato USA della Florida. Il corpo della piccola Je'Hyrah Daniels è stato ritrovato giovedì nei pressi del fiume Hillsborough. Sua madre, 26 anni, Shakayla Denson, è stata accusata di omicidio. Nove mesi fa aveva aperto una pagina su GoFundMe chiedendo donazioni per la bimba che soffrirebbe di autismo.Continua a leggere

Corsica - onda anomala in un canyon travolge escursionisti : 5 morti - anche una BIMBA di 7 anni. “Come uno tsunami” : Un “piccolo tsunami”, provocato dalle abbondanti pioggie, ha travolto e ucciso 5 persone lungo il canyon di Zoicu, in Corsica, nel pomeriggio di mercoledì. Tra loro ci sono anche una bimba di 7 anni e suo padre. Le vittime facevano parte di un gruppo di 13 escursionisti partiti per un’attività di canyoning lungo il torrente, famoso per le sue gole naturali e le sue cascate, che si trova nel sud dell’isola.-- Improvvisamente, a causa delle ...

CADAVERE DI UNA BIMBA IN VALIGIA/ Cold case in Australia : arrestato il killer 10 anni dopo : In Australia risolto a dieci anni di distanza un caso misterioso, quello della sparizione di una donna e della figlia di due anni, entrambe uccise dalla stessa persona(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:59:00 GMT)

BIMBA di 7 anni cade in acqua e rischia di annegare : salvata da un pescatore : La piccola si trovava con la famiglia quando è caduta in acqua a Barricata nel Delta del Po. A salvarla è stato un pescatore.Continua a leggere

BIMBA di 6 anni entra in mare - finisce sott’acqua e muore annegata : Una Bimba di 6 anni è morta annegata a Margate, nel Kent. A causa delle forti onde e del vento, la piccola è finita in acqua subito dopo essere entrata in mare e nonostante i soccorsi tempestivi, i paramedici non sono riusciti a salvarle la vita.Continua a leggere

In auto con una BIMBA - Don Paolo si difende : "Le davo 15 anni - mi affido a Gesù e Maria" : Don Paolo Glaentzer, il parroco 70enne arrestato lunedì con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina di 10...

BIMBA abusata - il parroco si difende : “Pensavo avesse 15 anni” : Il sacerdore, durante l'interrogatorio con il gip, ha mostrato segni di pentimento: "Ho pensato a quanto accaduto e mi rendo conto di aver sbagliato".Continua a leggere

BIMBA abusata - don Paolo Glaentzer ai domiciliari : poteva violentarla ancora. Al gip : «Pensavo avesse 15 anni» : Don Paolo Glaentzer resta ai domiciliari: il parroco di una chiesa del Fiorentino arrestato lunedì scorso, in flagranza di reato, e accusato di violenza aggravata su una bambina di 10...

Calenzano - prete sorpreso in auto con BIMBA si difende : 'Pensavo avesse 15 anni' : 'Pensavo che avesse 15 anni '. Si è difeso anche così don Paolo Glaentzer , arrestato a Calenzano , Firenze, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una bimba di 10 anni, durante l'...

Abusi su BIMBA - prete arrestato : "Pensavo avesse 15 anni" : Don Paolo, il parroco 70enne accusato di violenza sessuale aggravata su minore per essere stato sorpreso in auto con una bambina di 10 anni la sera di lunedì scorso, nel parcheggio di un supermercato ...

Abusi su BIMBA - il prete arrestato : “Pensavo avesse 15 anni” : Firenze, 27 lug. – (AdnKronos) – Don Paolo, il parroco 70enne accusato di violenza sessuale aggravata su minore per essere stato la sera di lunedì scorso, nel parcheggio di un supermercato di Calenzano (Firenze), resterà agli arresti domiciliari. E’ questa la decisione presa dal Gip del Tribunale di Prato, Francesco Pallini, che questa mattina ha sciolto la riserva, respingendo la richiesta del pubblico ministero, Laura ...