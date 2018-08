Bill Gates | ' Questioni commerciali spaventose | allarme per i paesi più poveri'

Ricerca : Alzheimer - Bill Gates si unisce a team a caccia di nuovo test : Un test accurato è cruciale, ha detto Gates, perché la scienza mostra che l'Alzheimer può iniziare oltre un decennio prima che un paziente manifesti segni di declino mentale. Il test permetterebbe di ...

Alzheimer : Bill Gates si unisce a un team per sviluppare un test diagnostico “accurato - accessibile e semplice” : Il miliardario, imprenditore e filantropo Bill Gates si è unito a una coalizione di imprenditori che stanno investendo 30 milioni di dollari per creare il fondo ‘Diagnostic Accelerator’ per sviluppare un test diagnostico “accurato, accessibile e semplice“, per consentire di riconoscere la malattia di Alzheimer precocemente. “Abbiamo bisogno di un sistema migliore per diagnosticare l’Alzheimer: qualcosa come ...

Bill Gates investe 4 milioni $ per creare zanzare-killer - : Nel mondo servono zanzare-killer per combattere la malaria, malattia per cui più di un milione di persone perde la vita ogni anno e che proprio le zanzare trasmettono.

Jeff Bezos supera Bill Gates e diventa l’uomo più ricco al mondo : Bill Gates, il fondatore di Microsoft, è stato sempre famoso anche per i non appassionati del mondo informatico in quanto uomo più ricco al mondo – almeno fino a poco tempo fa. Secondo l’ultima classifica ufficiale stilata dal Bloomberg, in base al patrimonio posseduto, Bill Gates non è più al primo posto essendo stato superato da Jeff Bezos, CEO di Amazon, che ha raggiunto 144 miliardi di dollari contro i “soli” 92 del ...