Biglietti Bologna-SPAL domenica 19 agosto | come acquistare i tickets per la prima

Biglietti in prevendita per il tour di Gemitaiz - al via a Bologna dal 10 novembre : Il tour di Gemitaiz è finalmente ufficiale. Il rapper è pronto per portare sul palco Davide, suo ultimo disco di inediti, che ha voluto intitolare Paradise Lost Club tour. Le date nelle quali porterà in giro la sua musica sono per il momento 8, con prima data fissata all'Estragon di Bologna per il 10 novembre. L'ultimo appuntamento è invece quello dell'8 dicembre al Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena. Il rapper è ora impegnato ...

Annullato il concerto dei The Chemical Brothers a Bologna : info rimborso Biglietti : Il concerto di The Chemical Brothers a Bologna è definitivamente Annullato. Dopo lo slittamento da giugno a settembre, lo show dei due fratelli salta senza ritorno a causa di circostanze non specificate. Il live era previsto per il 16 giugno, per poi essere riprogrammato per la data del 27 settembre. Evidentemente, la nuova data non ha sortito gli effetti sperati, comportando una cancellazione definitiva per la quale è già stato avviato il ...

Twenty One Pilots a Bologna nel 2019 - un unico concerto in Italia : prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne : Twenty One Pilots a Bologna nel 2019 per un unico concerto in programma in Italia il prossimo anno. La location scelta è quella dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la data quella del 21 febbraio 2019. I biglietti per l'unico concerto dei Twenty One Pilots in Italia sono disponibili in prevendita su TicketOne da venerdì 20 luglio alle ore 10.00 e su Ticketmaster e rispettivi punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio ...

Scaletta di Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour : orari e ultimi Biglietti disponibili : Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour 2018: questa sera la cantante sarà in concerto per la prima volta in Italia per l'unica data italiana della Tournée. Demi Lovato si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, in uno show attesissimo e richiestissimo dai fan. La cantante ex sTellina Disney presenterà al pubblico italiano il nuovo album rilasciato lo scorso settembre, Tell Me You Love Me, anticipato dai ...

CESARE CREMONINI - CONCERTO BOLOGNA/ Stadio Dall’Ara : scaletta - orari e Biglietti. Attesi vip tra i fan : CESARE CREMONINI, CONCERTO BOLOGNA allo Stadio Dall'Ara oggi, martedì 26 giugno: scaletta, orari, biglietti. e oggetti vietati. Attesi tanti vip sugli spalti.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 05:37:00 GMT)

Smashing Pumpkins a Bologna nel 2018 - un’unica data in Italia ad ottobre : info e Biglietti in prevendita : L'indiscrezione era già emersa in rete nelle scorse ore, da un post condiviso dal gruppo sui social network. Ora, la data è ufficiale! Gli Smashing Pumpkins a Bologna nel 2018 terranno un unico concerto in Italia! La data è quella del 18 ottobre 2018, la location quella dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), che accoglierà l'unico appuntamento live della band nel nostro Paese, almeno per quest'anno. I biglietti per l'unico ...

Scaletta di Katy Perry a Bologna il 2 giugno : ultimi Biglietti disponibili per l’Unipol Arena - orari - ingressi : Katy Perry a Bologna stasera, sabato 2 giugno, sarà in concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L'artista sarà nella penisola per una sola tappa del suo tour mondiale, oggi, a Bologna. Per assistere al concerto di Katy Perry a Bologna sono disponibili in prevendita su TicketOne gli ultimi biglietti al prezzo di 98,90 euro per un posto nella tribuna numerata, secondo settore, e al prezzo di 115 euro per un posto nella tribuna numerata ...