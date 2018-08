ilfattoquotidiano

: Le hanno detto: ti dedichiamo l'edizione di settembre di Vogue. Lei ha risposto: ok, ma scelgo io il fotografo. Ha… - ilpost : Le hanno detto: ti dedichiamo l'edizione di settembre di Vogue. Lei ha risposto: ok, ma scelgo io il fotografo. Ha… - Cascavel47 : Beyoncé in copertina su Vogue si confessa: “In gravidanza pesavo 100 kg, ho subito un cesareo d’emergenza. Sono qua… - FQMagazineit : Beyoncé in copertina su Vogue si confessa: “In gravidanza pesavo 100 kg, ho subito un cesareo d’emergenza. Sono qua… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) È unainedita quella che si racconta alla rivista. La pop star americana è stata infatti scelta per ladel numero di settembre, la più importante dell’anno, e in una lunga intervista hato, tra le altre cose, di “essere quasi morta” dando alla luce i suoi gemellini.parla a cuore aperto: “Ero arrivata a pesare 100 chili. Ero gonfia a causa della tossiemia (aumento degli scarti metabolici nel sangue e nei tessuti, ndr) ed era un mese che non mi muovevo dal letto. La salute mia e quella dei miei bambini era a rischio, perciò ho dovuto subire un parto cesareo d’emergenza“. I piccoli hanno poi trascorso un lungo periodo in terapia intensiva neonatale prima di tornare a casa insieme a mamma, papà Jay Z e alla sorellina maggiore Blue Ivy. Tra le confessioni, c’è spazio anche per la relazione con il ...