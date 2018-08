Bebe Vio | gogna social dei no vax | «L' unica disabile per cui non provo minimamente

Anche Bebe Vio al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez : la sportiva mostra orgogliosa il suo invito : Bebe Vio invitata al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, c’è Anche l’atleta paralimpica tra gli ospiti delle nozze del rapper e della fashion blogger Chiara Ferragni e Fedez hanno invitato proprio un sacco di gente al loro matrimonio. Gli ospiti che su Instagram mostrano l’invito 3D degli sposi sono davvero tanti e tra questi spicca di sicuro Bebe Vio. L’atleta paralimpica sui social ha aperto il biglietto che ...

Anche Bebe Vio al matriomonio di Chiara Ferragni e Fedez - VIDEO : Chiara Ferragni e Fedez, dopo l'invito al loro matrimonio a Francesco Totti e Ilary Blasi, recapitato via Instagram, sempre tramite il loro social network preferito fanno conoscere un altro dei...

Gli Incredibili 2 - il ritorno della famiglia Paar : tra le voci italiane riecco Amanda Lear e arriva Bebe Vio : Ci sono voluti 14 anni per rivederla in azione. Era il 2004 quando “una normale famiglia di supereroi” arrivava nelle sale di tutto il mondo e conquistava spettatori grandi e piccoli. Ora quella coppia di genitori e i loro tre figli un po’ speciali tornano al cinema, più forti e divertenti che mai. La Pixar ci riprova e lo fa riportando alla regia Brad Bird che con quel film aveva esordito alla Disney. Gli Incredibili 2 è già ...

Bebe Vio la ragazza magica - campionessa di vita e di sport : Un libro che rappresenta un inno alla gioia di vivere, all'energia positiva. Bebe Vio è la ragazza magica, come l'ha soprannominata Jovanotti dedicandole una delle sue canzoni più famose, che da ...

Da Amanda Lear a Bebe Vio : ecco le voci de 'Gli Incredibili 2' : ... ma mi sono divertita a interpretarla per questo tono della voce, per questo modo di chiamare tutti 'tesoro' che la ricorda chiaramente le signore prepotenti del mondo della moda che sanno tutto ...

Miss Italia - Chiara Bordi/ Chi è? In gara con una protesi alla gamba : il ringraziamento a Bebe Vio : Miss Italia, chi è Chiara Bordi? Sfilerà con una protesi alla gamba e compirà 18 anni il 1° settembre. Patrizia Mirigliani: "è il simbolo della speranza e della rinascita".(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:20:00 GMT)

La folle famiglia degli «Incredibili 2» con le voci di Bebe Vio e Amanda Lear : Cinzia Romani Quando, quattordici anni fa, uscì Gli Incredibili, al cinema esistevano soltanto due saghe di super-eroi: X-Men e Spiderman. Adesso ce ne sono centinaia e per sbaragliare la concorrenza ...

Gli Incredibili 2 presentato a Roma dalle doppiatrici Bebe Vio e Amanda Lear - Best Movie : È ispirato alle signori prepotenti della moda come Anna Wintour , che sanno tutto meglio di tutti, è molto divertente e dà del « darling!» a tutti come si fa nel mondo della moda. Non mi aspettavo ...

Bebe Vio : «Chiara Bordi a Miss Italia? Il pezzo che ci manca è la nostra forza» : ... l'associazione creata dalla mia famiglia che ha come obiettivo la promozione dello sport paralimpico e che raccoglie fondi per acquistare le protesi per i bambini amputati desiderosi di fare sport. ...

Bebe Vio madrina dei Giochi Senza Barriere : e spunta Fedez : 'È una cosa a metà tra Ninja Warriors e Takeshi's Castle. Per me è il giorno più bello dell'anno'. È un'euforica Bebe Vio, la campionessa paralimpica di scherma, a fare da padrona di casa all'ottava ...

Benji e Fede - Elodie e Fedez tra gli ospiti dei Giochi Senza Barriere con Bebe Vio e i ragazzi di Amici : come seguire l’evento : Annunciati gli ospiti dei Giochi Senza Barriere 2018, in programma giovedì 14 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma. L'evento benefico annuale giunto all'ottava edizione ha lo scopo di promuovere l'integrazione fra ragazzi disabili. I Giochi Senza Barriere 2018 sono ideati dall'Associazione art4sport ONLUS, nata in seguito alla vicenda che ha colpito la campionessa paralimpica Bebe Vio. Infatti, l'associazione appartiene ai suoi ...

Bebe Vio madrina dell’ottava edizione di “Giochi Senza Barriere” : Gioovedì 14 giugno grande appuntamento con l’ottava edizione dei Giochi Senza Barriere, l’evento a scopo benefico all’insegna dell’integrazione e della promozione dello sport paralimpico ideato dall’Associazione art4sport ONLUS (www.art4sport.org), nata in seguito alla vicenda di Beatrice “Bebe” Vio, campionessa di scherma paralimpica, oro individuale alle Paralimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali di Roma 2017. Per il terzo anno ...

La pedana è il regno Bebe Vio : settimo titolo tricolore nel fioretto : Anche quando un giorno smetterò, il mio sogno è rimanere nello sport, è la cosa che mi rende più felice. La pedana è il posto in cui sto meglio, quello che più mi piace". La ragazza ha due angeli ...

Giochi senza barriere 2018 : allo Stadio dei Marmi di Roma Bebe Vio : Un’edizione 2018 straordinaria per Giochi senza barriere, che vede protagonista Bebe Vio allo Stadio dei Marmi di Roma Giovedì 14 giugno a partire dalle 20.00 nuovo imperdibile appuntamento con Bebe Vio, in veste di madrina e speciale concorrente, a Giochi senza barriere, l’evento promosso dall’associazione onlus Art4sport in diretta dallo Stadio dei Marmi di Roma. Una grande festa tra sport e solidarietà sulla scia dello storico programma ...