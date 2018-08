Bayern | Kovac convince Lewandowski a restare

Perisic sibillino : "Devo parlare con l'Inter. Io al Bayern? Kovac sa dove trovarmi" : Il croato vice campione del mondo è ancora in vacanza ma in una lunga intervista concessa a Sportske Novosti ha fatto tremare l' Inter con delle dichiarazioni sibilline e per niente piacevoli per i ...

Bayern Monaco - Robert Kovac vice del fratello Niko in panchina : è costato un euro : Una vita insieme. Niko e Robert, fratelli inseparabili già in campo dove hanno condiviso le maglie di Bayer Leverkusen e di Bayern Monaco. Poi la storia insieme anche in panchina. Niko Kovac capo ...

Inter - Perisic : 'Bayern? Kovac sa dove trovarmi' : ROMA - ' Niko Kovac ha avuto un'influenza molto grande su di me, ho giocato molto bene con la Croazia sotto la sua gestione e mi congratulo con lui per tutto ciò che ha fatto in Germania e per il ...

Bayern Monaco - Kovac duro con Lewandowski : 'Vuole andar via - ma da qui non si muove' : Negli ultimi giorni, soprattutto in Spagna, si è parlato con insistenza di un possibile arrivo di Robert Lewandowski al Real Madrid: il club di Florentino Perez è alla ricerca di un attaccante dopo la ...

Bayern Monaco - Kovac : 'Lewandowski vuole andarsene - ma non lo cederemo' : Il Bayern Monaco blocca Lewandowski . L'allenatore dei bavaresi, Niko Kovac , ha parlato a Sky Sport De del futuro del centravanti polacco, che spinge per essere ceduto al Real Madrid in questa sessione di mercato: ' Robert non lascerà la squadra , non vogliamo assolutamente cederlo'. 'vuole ...

Bayern - Kovac : 'Renato Sanches con me giocherà tante partite' : Niko Kovac , allenatore del Bayern Monaco , ha aperto le porte a Renato Sanches, giovane portoghese reduce da una brutta stagione in prestito allo Swansea. Ecco le sue parole a Sport Bild: 'Non è un ragazzo difficile, anzi. Ma ha bisogno di sentire sostegno da tutti. Sono felice per lui, so cosa può fare. Il calcio è come la vita. Ha bisogno di fiducia in se stesso e la ...