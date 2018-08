puglianews24.eu

: Bari, Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del club - SkyTG24 : Bari, Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del club - puglianotizie24 : Bari social summer, terminate le attività de Il villaggio del mare a Pane e pomodoro #puglianews24… - Lopinionista : Bari social summer, terminate le attività de Il villaggio del mare a Pane e pomodoro #puglianews24… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Tante e nuove iniziative sono state il fulcro del successo deldel: yoga per bambini, ginnastica dolce per anziani, spettacoli di teatro per ragazzi e letture, sia sulsia a bordo ...