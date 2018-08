Bari | piano operativo emergenza caldo | i dati degli interventi di luglio

Bari - ladri a casa dell'anziano trovato morto in via Nicolai : blitz anche nell'appartamento al terzo piano : Doppio tentativo di furto in appartamento questa notte a Bari, al civico 303 di via Nicolai. I ladri, probabilmente della zona, hanno forzato la porta del terrazzo della palazzina e dopo aver oscurato ...

De Laurentiis al Bari - ecco perchè è un’occasione straordinaria : asse con il Napoli e Serie A in pochi anni - il piano per spostare al Sud gli equilibri del grande calcio : Quella di ieri è stata una giornata storica non solo per il Bari ma per tutto il calcio italiano, inizia un nuovo progetto per una piazza storica che adesso guarda con fiducia al futuro dopo lo shock del fallimento, un programma che può portare il club a raggiungere la Serie A in pochi anni e che porta un nome ed un cognome: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha superato in volata quello della Lazio Claudio Lotito ed è ...

De Laurentiis - ecco il piano per riportare il Bari in Serie A : Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , è il nuovo proprietario del Bari e la Gazzetta dello Sport spiega con quale piano: 'Consegnato in un dossier di 35 pagine, il progetto ha respiro triennale. Tre milioni per la prima stagione in D, investimenti a crescere per il successivo biennio, ...

Thegiornalisti fanno sold out a Roma - Milano e Bari dove raddoppiano una data : PRIMAPRESS, - Roma - Un sold out che ha polverizzato i biglietti delle date nei due più importanti palazzetti italiani di Roma, Milano e Bari i Thegiornalisti si esibiranno ancora a Bari mercoledì 31 ...

Bari piano FESTIVAL 2018 PRESENTATO IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI : È stata una richiesta forte dell'amministrazione comunale che segna anche una tensione verso particolari segmenti della cittadinanza che normalmente non possono assistere agli spettacoli nei ...

