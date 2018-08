Bari in C | De Laurentiis non molla

Bari - schermaglie De Laurentiis-Sibilia : NAPOLI, 4 AGO - "Il Bari riparte dalla serie D perché Sibilia è un politico, non gliene frega niente della città. Pensa a confermare i propri voti per avere una grande possibilità di rappresentanza". ...

Bari - De Laurentiis : 'Speriamo nel ripescaggio - ma il presidente della D prova a trattenerci' : Il presidente del Napoli , e propietario del Bari , Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione legata al ripescaggio in Serie C del club pugliese. Queste le sue dichiarazioni: 'Non sappiamo ancora cosa sta accadendo nella Lega Dilettanti e in quella di C. Potrebbe esserci ...

Bari - De Laurentiis lancia la bomba : “possibile il ripescaggio in C” : Inizia un nuovo progetto in casa Bari, in particolar modo il club dopo il fallimento è finito nelle mani del presidente De Laurentiis, il numero uno del cub lancia la bomba ripescaggio in Serie C ai microfoni di Sky Sport: “sto lavorando su due fronti: da un lato c’è il Napoli che mi sta nel cuore mentre dall’altro c’è il Bari, una nuova entità tutta da costruire nel momento in cui non sappiamo ancora cosa sta ...

De Laurentiis nuovo re di Bari. Preleva la squadra pugliese per riportarla in A : Auguri ai 40 milioni di tifosi sparsi nel mondo, alcuni dei quali hanno un concetto che nel calcio non esiste più'.

Bari a De Laurentiis - Lotito : 'E' stata una scelta politica!' : Quella del sindaco è stata una scelta politica. Anche per il Bari ci ho messo la faccia, costituendo una società. C'è rammarico per un comportamento che non ritengo adeguato al mio ruolo. Ero qui ...

Il Bari è di De Laurentiis - Quagliarello : “è una buona notizia” : “Da tifoso del Napoli che ha Bari nel cuore, ritengo che l’acquisizione della squadra cittadina da parte della famiglia De Laurentiis sia una buona notizia”. Lo afferma in una nota il senatore Gaetano Quagliariello, leader di ‘Idea’ e presidente del Napoli Club Parlamento. “La si puo’ pensare come si crede sulle scelte del presidente De Laurentiis – prosegue -, ma e’ impossibile negare ...

Il Bari a De Laurentiis - la delusione dei tifosi azzurri : «Perché non ha comprato Cavani?» : Ai tifosi napoletani l?acquisto del Bari da parte di Aurelio De Laurentiis proprio non è andato giù. La delusione è tangibile nelle parole dei sostenitori delusi...

Bari - ecco De Laurentiis. 'In Serie A velocemente. Napoli Niente commistioni' : Bari - 'Mio figlio Luigi si occuperà del Bari, l'ho convinto dopo giorni di chiamate e discussioni perché non si era mai interessato al calcio finora. Una cosa è certa: il Bari non sarà un'appendice ...

De Laurentiis ha comprato il Bari/ "Allenatore? Avevo chiesto a Reja : ma ho anche delle alternative..." : Il Bari è di Aurelio De Laurentiis: nasce la SSC Bari, l'annuncio del Sindaco Decaro. Budget di 3 milioni di euro per la prima stagione in Serie D, poi progetti ambiziosi(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 17:40:00 GMT)

De Laurentiis : 'Il Bari non sarà mai un'appendice del Napoli. Ecco cosa faremo' : Sono l'unico presidente al mondo che si fa cedere i diritti di immagine. Voi sapete che in D c'è un limite agli stipendi, con i diritti d'immagine noi possiamo incrementare e convincere i calciatori ...

De Laurentiis acquista il Bari : imbufaliti i tifosi del Napoli : “Finalmente, e’ una vita che Bari”. Questo uno degli striscioni affissi nella notte a Napoli dagli ultra’ del Napoli, che criticano la decisione del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, di acquistare il Bari. L’ufficialita’ della notizia e’ arrivata in serata e i tifosi si sono subito mossi, esponendo lo striscione all’esterno dello stadio San Paolo. Un altro striscione ...

Bari - De Laurentiis : 'Vogliamo tornare presto in Serie A. Lavoreremo sulle multiproprietà' : Gli olandesi hanno scelto il Napoli come il club più cresciuto al mondo negli ultimi dieci anni. Quando mi hanno informato del Bari ero in ritiro a Dimaro con la squadra, volevo vivere tutte le fasi ...