Bando di gara per ampliamento terminal est Aeroporto di Bergamo : Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Bando di gara per uno dei lotti previsti nel programma di ampliamento dell'aerostazione di Milano Bergamo, finanziato dalla società di gestione SACBO . ...

Tav - “Telt congela la gara per la linea”. La replica dell’azienda : “Bando entro la fine dell’estate. Come da programmi” : Il dibattito interno all’esecutivo sulla questione Tav rischia di avere una prima, vera conseguenza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Stampa, infatti, la Telt – società incaricata di costruire e gestire la nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione – ha deciso di congelare la gara internazionale per il primo mega-appalto per l’avvio dei lavori del tunnel di base di 57,5 chilometri. Per ...

Roma : nel 2019 gara europea per Bando contro ratti e zanzare tigre : Roma – Il Comune di Roma sta lanciando 2 gare per i servizi di derattizzazione e disinfestazione da 250.000 euro l’uno. Gli atti sono pronti e il bando, che sara’ lanciato e assegnato entro poco tempo, servira’ a coprire solo la seconda parte del 2018. Nel 2019 sara’ invece lanciata una gara europea, per gli stessi servizi, per un triennio. È quanto emerso nel corso della riunione di oggi della commissione ...

Con il Bando di gara per il 5G l'Italia è all'inizio di una nuova era - dice Di Maio : 'Oggi , mercoledì 11 giugno, è stato approvato il bando di gara e il relativo disciplinare, i cui testi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale saranno disponibili sul sito Internet del ...

Tlc : Giacomelli - bene Bando gara 5G - grande opportunità : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Che ci sia presto il bando per la gara delle frequenze è senza dubbio una buona notizia. E positiva è la centralità che il ministro Di Maio sta dando a questo tema”. Ad affermarlo in una nota è Antonello Giacomelli, deputato Pd ed ex sottosegretario allo Sviluppo Economico, soddisfatto per l’esplicito apprezzamento del ministro Di Maio sul lavoro fatto fin qui.“Il 5G è una grande ...

Bando DI GARA - La documentazione consultabile sul sito del Comune : In concessione ad Enti del Terzo Settore il complesso immobiliare comunale di via Pietro Lana 09-07-2018 / Giorno per giorno Scadranno il 14 settembre 2018 i termini per partecipare al BANDO ad ...

Wifi gratis - il Bando da 120 milioni dell’Ue per migliaia di Comuni è un flop : sistema in crash e gara annullata : E’ bastato un guasto tecnico per far fare all’Europa un clamoroso flop e far infuriare migliaia di Comuni italiani che erano pronti a partecipare ad un bando della Commissione Eu per realizzare reti Wifi gratuite, liberamente accessibili ai cittadini. A restare a bocca asciutta sono un esercito di amministrazioni che il 15 maggio scorso si erano messe davanti al personal computer per aderire al click day. L’unico criterio, infatti, era quello di ...

Centro Musica - un Bando di gara per scegliere il nuovo gestore : ... seminari e stage formativi nell'ambito dell'imprenditorialità Musicale, anche attraverso la collaborazione con altre realtà Musicali, nonché dell'organizzazione e realizzazione di spettacoli ed ...

CAPO D'ORLANDO Lavori all'ex scalo merci - avviate le procedure per il Bando di gara : La stazione ferroviaria di CAPO D'ORLANDO e lo scalo merci, operative rispettivamente dal 1893 e dai primi anni del 1900, hanno rappresentato uno snodo cruciale per l'economia ed il traffico ...

Nuovo sistema satellitare Ital-GovSatCom : l’ASI pubblica il Bando di gara di Partenariato per l’Innovazione : Con il lancio del Programma Mirror GovSatCom, entra nella sua fase implementativa il Piano Strategico nazionale Space Economy, che prevede un investimento paese di circa 4,7 miliardi di euro, di cui circa il 50% coperto con risorse pubbliche, tra nazionali e regionali, aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate alle politiche spaziali. Il Programma Mirror GovSatCom – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è realizzato ...