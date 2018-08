Banche | M5S chiede l' istituzione di una nuova Commissione d' inchiesta

Blastingnews

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Un nuovo disegno di legge, firmato da tutti i senatori del gruppo M5, per istituire unaBicamerale d'sulleche indaghi sul trattamento riservato dagli istituti di credito italiani e stranieri, operanti nel nostro Paese, ai Non Performing Loans, i crediti deteriorati e in particolare le vere e proprie sofferenze bancarie. Verificando, nello stesso tempo, la correttezza delle procedure imposte dalla BCE per il loro smaltimento. Tra i primi firmatari del provvedimento anche l'ex giornalista di"La7 Gianluigi Paragone. Le motivazioni alla base del nuovo disegno di legge Come spiega lo stesso Gianluigi Paragone, intervistato da "Repubblica", è evidente che il sistema economico italiano, fatto di piccole e medie imprese, è estremamente banco - centrico. E, soprattutto, per i piccoli imprenditori poter contare sui fidi bancari e su altri tipi di finanziamento ...