Bakayoko al Milan Ultime notizie | il francese vicino ai rossoneri | ma piace anche

Calciomercato Milan – Bakayoko sempre più vicino al club rossonero - i dettagli : Bakayoko sempre più vicino al Milan: il club rossonero accelera sul centrocampista del Chelsea Il Milan continua il suo lavoro di rinforzo: il club rossonero è attivo sul mercato in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A, che si prospetta ricca di spettacolo. Già a fine giugno si è parlato della possibilità dell’arrivo al Milan di Bakayoko: adesso sembra che il club rossonero abbia accelerato sul centrocampista ...

Bakayoko AL MILAN/ Ultime notizie : Inter - se salta Vidal c'è il centrocampista dei blues : BAKAYOKO al MILAN: Ultime notizie calciomercato. Possibile derby con l'Inter, ma c'è il “jolly” Pepe Reina che può favorire il club rossonero nella trattativa con il Chelsea(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 23:32:00 GMT)

