Avril Lavigne ha postato un misterioso video sui social | grande annuncio in arrivo?

Avril Lavigne e Shawn Mendes musicalmente parlando si adorano : ecco le prove : <3

Avril Lavigne : "Il nuovo singolo? Arriva in autunno" : L'assenza dal mondo dello showbiz non ha certo appannato la sua stella dato che, ancora oggi, è una fra le cantanti più cliccate e ascoltate di youtube. Ed ora non resta che attendere l'autunno per ...

Il nuovo album di Avril Lavigne uscirà nel 2018 : le prime parole dell’artista sulle nuove canzoni : Il nuovo album di Avril Lavigne è in arrivo. La cantante tornerà presto con nuova musica inedita. Lo conferma una foto su Instagram postata sul profilo ufficiale della cantante che la ritrae vicino a una serie di abiti da favola. La caption del post non lascia dubbi: “Questa settimana shooting fotografico per la cover del disco”. Un’ulteriore conferma della notizia dell’uscita del suo quarto album in studio che l’artista ha scelto di ...

Avril Lavigne : ARRIVA IL NUOVO DISCO/ Su Instagram l'annuncio : "sto facendo lo shooting per la copertina" : Dopo cinque anni di assenza AVRIL LAVIGNE sta per tornare con un DISCO NUOVO, annunciato da lei stessa su Instagram. Sta infatti per iniziare il set fotografico per la copertina(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 08:15:00 GMT)

Avril Lavigne - il nuovo album è in dirittura d'arrivo! : La cover è praticamente pronta