Avellino | Taccone punta all' iscrizione in Eccellenza

Avellino - il presidente Taccone amareggiato : 'siamo stati trattati in modo infame - rischiamo per un cavillo' : Il presidente dell' Avellino , Walter Taccone , si esprime così al termine dell'udienza di fronte al Collegio di Garanzia dello Sport , chiamato oggi a giudicare il ricorso del club irpino contro l'...

Avellino - il presidente Taccone amareggiato : “siamo stati trattati in modo infame - rischiamo per un cavillo” : Il presidente Taccone ha parlato dopo l’udienza di fronte al Collegio di Garanzia dello Sport, esprimendo la propria amarezza ”L’Avellino rischia di restare fuori dal campionato di Serie B per un cavillo. Siamo stati trattati in modo infame“. Il presidente dell’Avellino, Walter Taccone, si esprime così al termine dell’udienza di fronte al Collegio di Garanzia dello Sport, chiamato oggi a giudicare il ...