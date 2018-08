Auto a noleggio | le regole per evitare brutte sorprese

Noleggio Auto a breve - perché in Italia è un successo : Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2017 il giro d'affari è cresciuto più del 3%. E nel primo trimestre 2018 il trend è sempre in aumento

Noleggio Auto con seggiolino : il cliente deve montarlo da solo : Tuttavia, non sempre le agenzie locali seguono alla lettera la politica aziendale e capita di trovare un addetto che venga incontro al cliente: 'Abbiamo noleggiato i seggiolini solo due volte, la ...

Rapine con Auto a noleggio dalla Sicilia al Nord : bottino a 150 mila euro : Quattro rapinatori fermati dai carabinieri di Treviglio in provincia di Bergamo con l'accusa di aver messo a segno 7 colpi con auto a noleggio

Auto di lusso a noleggio : come guidare una Bentley o una Ferrari senza possederla : Ad esempio Hertz , uno dei marchi più diffusi al mondo in questo settore, ha una divisione apposita per il noleggio di vetture di lusso. Tra le Auto prestigiose che si possono noleggiare attualmente ...

L’app 4UsMobile permette di gestire il noleggio delle Auto in modo smart : 4UsMobile è un'applicazione che offre un'esperienza di mobilità sicura, facile e smart per la gestione degli spostamenti con i veicoli a noleggio. L'app permette di effettuare la prenotazione, il ritiro e la restituzione dell’auto in pochi semplici passaggi e consente di aprire e chiudere le portiere in automatico leggendo il codice QR o inserendo il numero di targa dell'auto. L'articolo L’app 4UsMobile permette di gestire il noleggio ...

Noleggio Auto a lungo termine : le migliori opzioni sul mercato : Abbiamo parlato più volte delle tante soluzioni offerte dal mercato della sharing mobility, che comprendono un’ampia selezione di app pensate per noleggiare automobili o altri mezzi di trasporto per muoversi in città a fronte di una spesa limitata. Si tratta di soluzioni interessanti che, di conseguenza, non richiedono la proprietà di un’auto, permettendo quindi di risparmiare sui costi annuali di manutenzione e mantenimento ...

In arrivo app per il noleggio delle Auto tra privati : L'ambizione di Helbiz è di avvicinare il grande pubblico al mondo delle criptovalute e, per questo, ha anche creato creato HelbizPay, una piattaforma che consente di gestire dei wallets , borsellini ...

Perché in Italia in 30.000 hanno scelto l’Auto a noleggio a lungo termine : Sono sempre di più i privati che rinunciano all'acquisto dell'auto avvicinandosi gradualmente alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al noleggio a lungo termine. Oggi sono già 30.000 gli automobilisti che hanno abbandonato la vettura di proprietà per affidarsi alla formula del noleggio "tutto incluso" a fronte di un costo fisso. È quanto emerge dalla ricerca "noleggio a lungo ...

Auto a noleggio o in condivisione - in Italia quasi 1 milione. Nel 2017 fatturato +7 - 7% a 6ml di euro : MILANO - Oggi la flotta di veicoli a noleggio o in sharing sulle strade Italiane ha quasi raggiunto quota 1 milione: ogni giorno per ragioni di business e turismo oltre 790.000 persone utilizzano i...

Roma Summer Fest 2018 – Avis Autonoleggio nuovo mobility partner : Il brand lancia un concorso per vincere un weekend a Roma ed assistere al concerto di Sting e Shaggy Avis autonoleggio sarà mobility partner del Roma Summer Fest 2018, uno dei Festival estivi di musica più noti in Italia. In qualità di partner ufficiale per la mobilità, il brand offrirà ai clienti che esibiranno un contratto di noleggio Avis la possibilità di parcheggiare gratuitamente in un’area dedicata, evitando così le code all’ingresso del ...

Autonoleggio - Non più solo aziende - i privati sono 30 mila : sono più 30 mila gli automobilisti italiani che hanno abbandonato lauto di proprietà per affidarsi al noleggio tutto incluso a fronte di un costo fisso. Non solo. Un italiano su quattro conosce la formula del noleggio a lungo termine e ben il 40% si dice pronto a sperimentarlo. questa, in sintesi, la fotografia dellNlt tra i normali consumatori scattata da Aniasa, lAssociazione dellAutonoleggio e dei servizi automobilistici e dalla società di ...

