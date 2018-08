Austria | due incidenti in montagna nel Tirolo | morti tre alpinisti

Austria : morti 3 alpinisti in due incidenti in Tirolo : Tre alpinisti sono morti oggi in due incidenti in montagna, nel Tirolo Austriaco. Lo scrive l’agenzia Apa. Due scalatori sono precipitati nella zona del Wilder Kaiser, mentre affrontavano la via del Kopftoerlgrat, sull’Ellmauer Halt. Un secondo incidente è avvenuto a Scharnitz, nella circoscrizione di Innsbruck, dove un terzo scalatore e’ morto sulla vetta del Westliche Karwendelspitze. L'articolo Austria: morti 3 ...

F1 - GP Austria 2018 : Verstappen festeggia davanti a Raikkonen e Vettel - ma è grande Ferrari! Ritirate le due Mercedes! : Uno scoppiettante GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sorride a Max Verstappen (Red Bull), che vince nel GP di casa per la scuderia, davanti alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel. Per la Mercedes è notte fonda! Ritiro per entrambe le macchine con Lewis Hamilton, che non si fermava anzitempo dal round in Malesia del 2016. Grazie a questo risultato, Seb si riporta in testa alla graduatoria ...

F1 GP Austria : vince Verstappen - Ferrari con due macchine sul podio - Mercedes fuori : Si è appena concluso il GP d'Austria l'ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Ecco i tempi, tutti i risultati e la nuova classifica mondiale.

Austria - deraglia un treno : almeno due feriti gravi : Un treno con a bordo circa 80 persone è deragliato questa mattina in Austria.Intorno alle 7.15, due dei tre vagoni di cui era composto il convoglio si sono capovolti. L'incidente, secondo quanto ha riferito la radio Antenne Salzburgquesta, è avvenuto nel distretto Austriaco di St. Pölten Land, nel Comune di Gerersdorf, sulla linea che porta a St. Pölten.A bordo del treno viaggiavano circa 80 persone, tra le quali molti bambini, che stavano ...

Austria - deraglia treno carico di bambini : 26 feriti - due gravi : Un treno ha deragliato, stamattina presto, in Austria, e due vagoni si sono capovolti. All'interno diversi passeggeri sono rimasti feriti. Nel convoglio erano presenti anche molti scolari....

Austria - treno deragliato : almeno due feriti gravi. Due vagoni capovolti - a bordo molti bambini : Un treno che trasportava circa 80 persone, tra cui molti bambini, è deragliato mentre viaggiava verso la città Austriaca di St. Poelten. almeno due persone sono rimaste gravemente ferite, anche se alcuni siti locali parlano di tre. La polizia ha spiegato che due delle tre carrozze del convoglio si sono capovolte intorno alle 7:15 prima del ponte Pielach di Voellerndorf, in Bassa Austria. I media locali parlano anche di altre 26 persone soccorse ...