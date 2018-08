Audio - Riccardo Muci | il poliziotto-eroe di Bologna

blogo

: L'audio concitato di una delle telefonate arrivate alla #Salaoperativa della questura di #Bologna e la comunicazion… - poliziadistato : L'audio concitato di una delle telefonate arrivate alla #Salaoperativa della questura di #Bologna e la comunicazion… - silvermelluso : RT @poliziadistato: L'audio concitato di una delle telefonate arrivate alla #Salaoperativa della questura di #Bologna e la comunicazione ra… - nunimorenoTg2 : RT @poliziadistato: L'audio concitato di una delle telefonate arrivate alla #Salaoperativa della questura di #Bologna e la comunicazione ra… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Il grave incidente avvenuto l'altro ieri asul raccordo autostradale, all'altezza di Borgo Panigale, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Nell'impatto è morto il camionista al volante dell'autocisterna che ha causato il tamponamento, mentre altre 145 persone sono rimaste ferite; chi per le ustioni e chi a causa delle schegge di metallo e vetri. Ad evitare un bilancio ancora peggiore ci hanno pensato i soccorritori che sono arrivati tempestivamente sul luogo dell'incidente.Tra questi31enne che ha fatto allontanare le persone che si trovavano nei pressi del cavalcavia. Non tutti, infatti, si erano resi conto della gravità della situazione., insieme ai suoi colleghi, è arrivato in breve tempo ed ha fatto allontanare le persone prima della clamorosa esplosione che ha anche fatto crollare una porzione del viadotto.Quando la cisterna è ...