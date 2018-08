Attraversano i binari per andare al mare Treno uccide 2 bambini - grave la madre

In tre Attraversano binari : morti sul colpo 2 ragazzi - madre ferita gravemente : Tragedia estiva in provincia di Reggio Calabria, poco fuori da Brancaleone Calabro, dove una mamma e i suoi figli di 12 e 16 anni sono stati travolti da un treno mentre attraversavano i binari per andare al mare in contrada San Giorgio. I due ragazzini sono morti sul colpo, mentre la donna è stata portata in ospedale in elisoccorso ed è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente si è verificato sulla ferrovia ionica intorno alle 15,20. Secondo ...