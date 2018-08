: #Maduro ringrazia la comunità internazionale per la #solidarietà dopo #attentato - sputnik_italia : #Maduro ringrazia la comunità internazionale per la #solidarietà dopo #attentato - Corriere : Esplosioni a Caracas durante il discorso di Maduro: «Possibile attentato» - TelevideoRai101 : Attentato Caracas, Maduro accusa Borges -

Il presidente venezuelano,, hato Julio, uno dei più importanti leader dell'opposizione ed ex presidente del Parlamento ora in esilio in Colombia, di essere collegato al presuntocon i droni.I terroristi, ha detto, sono stati addestrati in Colombia, "nel nord di Santander". Il tentativo di assassinio è stato messo a segno lo scorso sabato, quando due droni armati sono esplosi vicino al presidente, che stava parlando all'aperto durante una celebrazione militare.(Di mercoledì 8 agosto 2018)