Attentato a Caracas Nicolas Maduro accusa Julio Borges

Attentato Caracas - Maduro accusa Borges : 7.00 Il presidente venezuelano, Maduro, ha accusato Julio Borges, uno dei più importanti leader dell'opposizione ed ex presidente del Parlamento ora in esilio in Colombia, di essere collegato al presunto Attentato con i droni.I terroristi, ha detto, sono stati addestrati in Colombia, "nel nord di Santander". Il tentativo di assassinio è stato messo a segno lo scorso sabato, quando due droni armati sono esplosi vicino al presidente, che stava ...

Attentato con i droni killer su Caracas #Maduro #dronikiller [video Attentato] : L’Attentato contro il presidente venezuelano Nicolas Maduro è stato rivendicato dal gruppo ribelle civile e militare Movimento Nazionale dei soldati in t-shirt. Organizzato attraverso dei droni killer, l’Attentato è comunque fallito. “È contrario all’onore militare tenere al governo chi non solo ha dimenticato la Costituzione, ma ha anche trasformato il suo mandato in un osceno modo per arricchirsi“, così ha spiegato le proprie ...

VENEZUELA - "Attentato CONTRO MADURO PREPARATO DA 6 MESI"/ Video - Caracas : Colombia-Usa - "non siamo stati noi"

Caracas. Nicolas Maduro sopravvive ad Attentato con droni : Ordigni esplosivi lanciati dai droni mentre il presidente Nicolas Maduro teneva il suo discorso a una parata militare. Grande paura

Venezuela - esplosioni durante il discorso del presidente Maduro a Caracas : «Attentato con i droni» : Diretta televisiva interrotta: il capo di Stato portato via dalla sicurezza. Diversi ordigni lanciati durante una parata militare