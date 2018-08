Atletica | Kenya | morto ex iridato Bett

Atletica - terribile incidente in Kenya : muore il campione del mondo dei 400 ostacoli di Pechino 2015 : Nicholas Bett ha perso il controllo della sua auto finendo in un fosso, per lui non c’è stato nulla da fare: la Federazione keniana ha confermato il decesso L’atleta keniano Nicholas Bett, campione del mondo dei 400 metri ostacoli a Pechino nel 2015, è morto a 28 anni in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi. La notizia è stata confermata dalla sua famiglia e dalla federazione keniana di Atletica. Secondo quanto ...