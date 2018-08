Atletica - Europei 2018 : impressiona Desalu - Howe avanza. Bene Chigbolu - solo nulli delle tripliste - Bussotti in finale : Mattinata di qualificazioni e batterie agli Europei 2018 di Atletica leggera che si stanno disputando agli Europei 2018 di Atletica leggera. 200 METRI (BATTERIE, MASCHILE) – Tripletta di azzurri in semifinale. La grande attesa era tutta per Andrew Howe che tornava a gareggiare su questa distanza in una grande manifestazione internazionale dopo addirittura 13 anni. Il vicecampione mondiale di salto in lungo nel 2007 ha corso in scioltezza ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Vallortigara per la finale - Ojiaku ci prova - tocca a Howe : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (MERCOLEDI’ 8 AGOSTO) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (mercoledì 8 agosto). Giornata molto intensa a Berlino con l’assegnazione di cinque titoli, la rassegna continentale della Regina degli sport entra nel vivo e l’Italia proverà a essere protagonista: avremo soltanto Kevin Ojiaku in finale nel salto in ...

Atletica - Europei 2018 : le Finali di oggi. Sfida serrata nel lungo - Schwanitz vuole il peso - duello Gudzius-Stahl. L’Italia ritrova Howe - spera in Vallortigara e ostacoli : Mercoledì 8 agosto con cinque Finali agli Europei 2018 di Atletica leggera che si stanno disputando a Berlino ma nella capitale tedesca sono in programma anche diverse qualificazioni, batterie e Finali. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ci offrirà la giornata odierna. SALTO IN lungo (MASCHILE) – Non si dovrebbe vincere con misure esagerate, andare attorno agli 8.20 garantirà verosimilmente l’oro e per il podio potrebbe bastare ...

Europei Atletica 2018 - oggi la 3^ giornata in diretta Rai : programma ed italiani in gara : Forte delusione per i tifosi italiani di atletica leggera, alla luce della finale dei 100 metri che ha visto Filippo Tortu fuori dal podio [VIDEO]. Per i colori azzurri è però giunta la prima medaglia ai Campionati Europei di Berlino, quella di bronzo conquistata da Yemaneberhan Crippa sui 10.000 metri piani: per l'atleta di origini etiopi un premio più che meritato al termine di una splendida gara. I titoli Europei assegnati il 7 agosto Sono ...

Europei Atletica 2018 – Cairoli sesto nel decathlon a Berlino : Europei Atletica 2018: Cairoli sesto nel decathlon al giro di boa a Berlino Continua la cavalcata di Simone Cairoli nel decathlon agli Europei di Berlino. Al giro di boa, al termine di una meravigliosa prima giornata, il multiplista lombardo è al sesto posto con 4210 punti. Eliminati i due azzurri nelle semifinali dei 400 ostacoli: il milanese Lorenzo Vergani chiude con 49.41, terzo tempo in carriera a soli cinque centesimi dal record ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu e la rincorsa sfumata. Perché non ha vinto la medaglia? La delusione sui 100 metri : Era l’uomo più atteso del giorno nell’universo sportivo alle nostre latitudini, era il ragazzo attorno alle quali si avvolgevano i sogni di vincere una medaglia sui 100 metri agli Europei 2018, era la nostra punta di diamante chiamata a riportarsi sul podio della specialità regina ma purtroppo tutto è naufragato con un deludente quinto posto. Oggi Filippo Tortu non ha corso sui livelli a cui ci aveva abituato negli ultimi mesi, ...

Atletica - Europei 2018 : i podi e le medaglie di oggi. Asher-Smith batte Schippers - doppiette polacche nei lanci - delude Tortu e bronzo Crippa : Prima giornata di finali agli Europei 2018 di Atletica leggera. Dopo l’assegnazione delle medaglie nelle 50 km di marcia in mattinata, in serata spazio a cinque atti conclusivi con l’Italia che conquista un bronzo grazie a Yema Crippa sui 10000 metri. 100 METRI (MASCHILE) – Clicca qui per la cronaca. 100 METRI (FEMMINILE) – Spettacolare vittoria della britannica Dina Asher-Smith che ha letteralmente dominato la finale con ...

Medagliere Europei Atletica 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Polonia in testa - Italia con 1 bronzo : Gli Europei 2018 di atletica leggera si disputano a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della cornice degli European Championships, prevede l’assegnazione di 48 titoli equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il Medagliere dettagliato degli Europei 2018 di atletica leggera. Medagliere Europei atletica ...

