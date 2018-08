Atletica | Europei 2018 | CLAMOROSA Vallortigara | eliminata con 1 86! Trost in finale

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Ojiaku per la gara della vita. Debutta Elena Vallortigara! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (MERCOLEDI’ 8 AGOSTO) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (mercoledì 8 agosto). Giornata molto intensa a Berlino con l’assegnazione di cinque titoli, la rassegna continentale della Regina degli sport entra nel vivo e l’Italia proverà a essere protagonista: avremo soltanto Kevin Ojiaku in finale nel salto in ...

Europei Atletica 2018 - Bussotti in finale nei 1500m - gli sprinter azzurri si qualificano per le semifinali : Fotografia di quanto continui a suscitare simpatia nel mondo dell'Atletica. Avanti anche Davide Manenti che ottiene il pass per la semifinale con il terzo posto , 20.70/-0.1, . Al femminile ottima ...

Atletica : Europei - si rivede Howe sui 200 : ANSA, - BERLINO, 8 AGO - Bella mattinata per la velocità azzurra agli Europei di Atletica, con il terzetto Desalu-Howe-Manenti che va in semifinale nei 200. Bene Fausto Desalu: corre in 20.39, secondo ...

Europei Atletica 2018 – Bussotti in finale nei 1500m - gli sprinter azzurri si qualificano per le semifinali : Mattinata positiva per l’Atletica italiana agli Europei 2018 di Glasgow Sei azzurri passano il turno nella mattina della terza giornata ai Campionati Europei di Berlino. Nei 1500 metri il 25enne livornese Joao Bussotti va in finale con 3:40.87, quinto tempo complessivo, grazie a un ultimo rettilineo arrembante e invece Mohad Abdikadar è il primo degli esclusi con 3:41.09 per questione di millesimi (la squadra italiana ha presentato ...

Atletica - Europei 2018 : il programma di giovedì 9 agosto. Orari - tv e italiani in gara : giovedì 8 agosto davvero molto intenso agli Europei 2018 di Atletica leggera, a Berlino verranno assegnati ben sei titoli. Riflettori puntati soprattutto sui 200 metri maschili, appassionanti anche i 3000 siepi maschili dove vedremo all’opera i nostri Chiappinelli e Abdelwahed, giro di pista con barriere per gli uomini e 100 ostacoli per le donne, tra i concorsi il tiro del giavellotto. Italia molto attenta alle qualificazioni ...

Atletica - Europei 2018 : impressiona Desalu - Howe avanza. Bene Chigbolu - solo nulli delle tripliste - Bussotti in finale : Mattinata di qualificazioni e batterie agli Europei 2018 di Atletica leggera che si stanno disputando agli Europei 2018 di Atletica leggera. 200 METRI (BATTERIE, MASCHILE) – Tripletta di azzurri in semifinale. La grande attesa era tutta per Andrew Howe che tornava a gareggiare su questa distanza in una grande manifestazione internazionale dopo addirittura 13 anni. Il vicecampione mondiale di salto in lungo nel 2007 ha corso in scioltezza ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Vallortigara per la finale - Ojiaku ci prova - tocca a Howe : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (mercoledì 8 agosto). Giornata molto intensa a Berlino con l’assegnazione di cinque titoli, la rassegna continentale della Regina degli sport entra nel vivo e l’Italia proverà a essere protagonista: avremo soltanto Kevin Ojiaku in finale nel salto in lungo ma ci giocheremo diversi qualificazioni e semifinali importanti. Elena Vallortigara e Alessia Trost ...

Atletica - Europei 2018 : le Finali di oggi. Sfida serrata nel lungo - Schwanitz vuole il peso - duello Gudzius-Stahl. L’Italia ritrova Howe - spera in Vallortigara e ostacoli : Mercoledì 8 agosto con cinque Finali agli Europei 2018 di Atletica leggera che si stanno disputando a Berlino ma nella capitale tedesca sono in programma anche diverse qualificazioni, batterie e Finali. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ci offrirà la giornata odierna. SALTO IN lungo (MASCHILE) – Non si dovrebbe vincere con misure esagerate, andare attorno agli 8.20 garantirà verosimilmente l’oro e per il podio potrebbe bastare ...

Atletica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara mercoledì 8 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi mercoledì 8 agosto si disputa la terza giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica leggera, verranno assegnati cinque titoli e l’Italia proverà a essere protagonista. Kevin Ojiaku ci prova nella finale del salto in lungo, in mattinata da non perdere le batterie dei 200 metri con Andrew Howe e Fausto Desalu nel pomeriggio da non perdere le qualificazioni dell’alto femminile con Elena Vallortigara e Alessia Trost, le semifinali ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 8 agosto. Tutte le gare e il calendario : Oggi mercoledì 8 agosto si assegnano cinque titoli agli Europei 2018 di Atletica leggera. Spettacolo assicurato a Berlino dove la rassegna continentale entra nel vivo: nella sessione serale ci sarà da divertirsi con il lungo maschile (ci sarà anche il nostro Kevin Ojiaku), il getto del peso femminile, i 10000 metri donne, il disco maschile e la conclusione del decathlon. L’Italia osserverà con attenzione Elena Vallortigara, Yadis Pedroso e ...