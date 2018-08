Atletica | è morto il keniano Bett | 3 anni fa campione del mondo nei 400 ostacoli

Atletica : Kenya - morto ex iridato Bett : ANSA, - NAIROBI, 8 AGO - Nicholas Bett , campione del mondo a Londra 2015 nei 400 ostacoli, è morto all'alba di oggi in un incidente stradale. Lo rende noto la polizia locale. Secondo il comandante ...

Atletica - morto in un incidente stradale Nicholas Bett - oro Mondiale nel 2015 : Nicholas Bett, campione del mondo nei 400 ostacoli nel 2015, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in Kenya. Bett aveva 28 anni, l'incidente fatale è avvenuto mentre si stava recando al campo d'allenamento. La sua vettura si è ribaltata, per lo sfortunato atleta non c'è stato niente da fare.Continua a leggere