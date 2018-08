Atletica | è la solita Italietta…Una crisi ben lungi dalla conclusione

oasport

: @CeppoGrezzo @myrtamerlino Perché? Perché è stata colpita un atleta, con 'l`aggravante' di essere di colore , che p… - emanuelapetrucc : @CeppoGrezzo @myrtamerlino Perché? Perché è stata colpita un atleta, con 'l`aggravante' di essere di colore , che p… - CampioneOmaggio : @alessiarotta Prima di fare la solita propaganda e tirare in ballo una poltrona che vorreste avere ancora voi (… - emilianoricci : Stanotte un’atleta della nazionale italiana di atletica è stata aggredita a Moncalieri. La sua colpa: la solita, qu… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Ci eravamo illusi che gli Europei di Berlino potessero rappresentare uno spartiacque per l’italiana tra un lustro che ha riservato anonimato ed un futuro finalmente più dignitoso. E’ presto per stilare bilanci, tuttavia dopo appena due giorni sono già venute meno le due principali carte da medaglia. Filippo Tortu ed Elena Vallortigara erano i due pilastri su cui costruire le fondamenta della rinascita. Inutile girarci attorno: entrambi hanno deluso, e non poco. Tortu è apparso ben distantemiglior condizione, quasi ingolfato. E’ probabile che la scelta di non gareggiare in prove individuali dal 22 giugno si sia rivelata perdente, perché il 20enne lombardo ha perso l’abitudine al confronto diretto con gli avversari, accumulando inoltre una eccessiva pressione creatasi nei suoi confronti dopo il 9″99 di cui ha parlato l’Italia intera per ...