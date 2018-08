Atalanta - domenica nuova amichevole : Altra amichevole d’allenamento (non ufficiale) per l’Atalanta fra andata e ritorno di Europa League. Come già accaduto sabato 28 luglio, due giorni dopo il 2-2 al Mapei Stadium col FK Sarajevo, con la sgambata contro la Virtus Bergamo (3-0: Djimsiti, Pasalic e Zapata), anche in mezzo al doppio confronto del terzo turno di qualificazione con l’Hapoel Haifa (giovedì 9 l’andata alle 18 italiane in Israele, alle 20 del ...

Atalanta - domenica nuova amichevole : Altra amichevole d’allenamento (non ufficiale) per l’Atalanta fra andata e ritorno di Europa League. Come già accaduto sabato 28 luglio, due giorni dopo il 2-2 al Mapei Stadium col FK Sarajevo, con la sgambata contro la Virtus Bergamo (3-0: Djimsiti, Pasalic e Zapata), anche in mezzo al doppio confronto del terzo turno di qualificazione con l’Hapoel Haifa (giovedì 9 l’andata alle 18 italiane in Israele, alle 20 del ...