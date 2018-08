Astronomia | straordinarie osservazioni grazie al VLT Survey Telescope | lo spettacolo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Mentre il VLT (Very Large) dell’ESO può vedere gli oggetti astronomici più deboli in nitidi dettagli, quando gli astronomi vogliono capire come si sono formate le molteplici e varie strutture delle galassie devono utilizzare un tipo di telescopio completamente diverso, con un campo di vista molto più grande. Il VST (VLT) è proprio quello che serve. È stato progettato per esplorare vaste distese degli incontaminati cieli notturni del Cile, offrendo agli astronomidettagliate dell’emisfero australe. Le capacità poderose del VST di compierehanno portato un gruppo internazionale di astronomi a condurre il programma VEGAS (VST Early-type GAlaxy) 1 unacon lo scopo di esaminare una raccolta di galassie ellittiche del’emisfero meridionale 2. Usando il rivelatore sensibilissimo OmegaCAM che siede al cuore del VST 3, ...