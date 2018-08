Asset italiani a rischio | attese e strategie su BTP e azioni

Asset italiani : il mercato è troppo pessimista? : Timori di "Italexit" Per comprendere più a fondo le prospettive dell'Italia abbiamo incontrato recentemente gli amministratori delegati di diverse banche e i funzionari del Ministero dell'Economia e ...

I vescovi italiani chiamano Bruxelles e insistono su Salvini. Le parole di BAssetti : Le Beatitudini evangeliche insegnino a noi e al nostro mondo a non diffidare o lasciare in balìa delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia; ci portino a non vivere del ...