Artisti o cimeli da collezione? L’invito di Ermal Meta | “Mettete giù sti telefoni e

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Artisti o cimeli da collezione? L'invito di @MetaErmal: 'Mettete giù sti telefoni e godetevi le esperienze' @famedalupi h… - blueslogan : RT @OptiMagazine: Artisti o cimeli da collezione? L'invito di @MetaErmal: 'Mettete giù sti telefoni e godetevi le esperienze' @famedalupi h… - Cinziadlp : Artisti o cimeli da collezione? L’invito di @MetaErmal: “Mettete giù sti telefoni e godetevi le esperienze”… - OptiMagazine : Artisti o cimeli da collezione? L'invito di @MetaErmal: 'Mettete giù sti telefoni e godetevi le esperienze'… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018)scrive un post su Facebook per affrontare uno degli argomenti costantemente all'ordine del giorno quando si parla di rapporto trae fan: le foto dopo i concerti.I concerti disono esperienze emozionali da vivere a 360 gradi. Chi lo ha fatto almeno una volta nella vita assicura di non riuscire più a smettere e di volerne ancora, ancora e ancora. Da un lato c'è l'intensità emotiva delle sue poesie in musica, le canzoni che negli ultimi anni sono sempre più presenti nella vita di tutti noi; dall'altro c'è lo spettacolo legato all'esibizione live, alla sintonia dicon i suoi musicisti, persino ai momenti di pausa tra una canzone e l'altra. C'è anche il contributo di qualche battuta simpatica, qualche errore nei testi delle canzoni, qualche chiacchiera con i fan a rendere ogni serata unica.Inoltre non si possono trascurare gli ospiti a sorpresa che ...