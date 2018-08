Arriva la Notte di San Lorenzo con le sue stelle cadenti | ecco quando vedere le Perseidi

Tour nei sotterranei di Alba per Arrivare a vedere il mastodonte e la balenottera : Anche nel caldo mese di agosto proseguono le visite alla città di Alba sotterranea, una fresca proposta per conoscere il passato e le radici della storia. Il percorso Alba sotterranea è un Tour ...

I “Lupi della notte” - i motociclisti amici di Putin - sono Arrivati in Slovacchia : Hanno stabilito una nuova "base europea" in un paesino a nord-est di Bratislava, preoccupando non poco il governo locale The post I “Lupi della notte”, i motociclisti amici di Putin, sono arrivati in Slovacchia appeared first on Il Post.

Meteo - Arriva il caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 agosto torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Meteo - Arriva il caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 agosto torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Meteo - Arriva il caldo vero : punte di 38 gradi - afa anche di notte : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Per la gioia dei bambini a Porto San Giorgio Arriva la "Magica Notte" : il PROGRAMMA di venerdì 3 e sabato 4 : Non ci sono solo intrattenimenti e spettacoli ma anche momenti culturali con le presentazioni di libri e laboratori educativi'. Il direttore artistico Giuseppe Nuciari si è detto "orgoglioso del ...

Vespa - Arrivano le serie speciali Yacht Club e Notte : ... Vespa Yacht Club e Vespa Notte, realizzate sulla base tecnica delle ultimissime Vespa, sia a scocca piccola, sia a scocca grande, nascono rispettivamente dall'incontro con l'affascinante mondo dello ...

Arriva l’Eclissi lunare totale da record : sarà una notte imperdibile - ecco perché è speciale. Tutte le INFO UTILI sull’evento del secolo : Il 27 luglio 2018 sarà una grande notte per l’astronomia, per 3 motivi: Marte sarà in opposizione, cioè in posizione opposta rispetto al Sole e mai così vicino da 15 anni a questa parte; Marte e la Luna Piena saranno in congiunzione, distanti meno di 10 gradi; La Luna passerà attraverso l’ombra della Terra, producendo l’Eclissi lunare più lunga del secolo. Gran parte del Pianeta potrà ammirare l’ombra rossastra della ...

Cesare Cremonini - Una notte a San Siro/ Commento : sogno iniziato a Bologna e Arrivato a San Siro : Cesare Cremonini, Una notte a San Siro: Commento e momenti cruciali del concerto del 20 luglio 2018. Realizzazione del più grande sogno del cantante bolognese.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 04:43:00 GMT)

Arriva la Notte Bianca dello sport 2018 : Taglio del nastro alle 17,30 alla piscina comunale dove sono in programma i saluti delle autorità e degli ospiti, ma anche spettacoli di falconeria e esibizioni con i cani della Crocerossa. Questa ...

Arriva la ''Notte in saldo'' a Viterbo - ma non senza una scia di polemiche : La ''Notte in saldo'' prevede anche un intrattenimento per residenti e turisti con spettacoli di vario genere in piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Roma, Corso Italia, ...

La Superbike Arriva a Misano : notte rosa e adrenalina - tanti eventi dedicati al motorsport : Si scalda l’attesa per il Pirelli Riviera di Rimini Round del WorldSBK che insieme alla notte rosa promette un weekend di colori ed emozioni. A Misano venerdì sera talk show e musica con Virgin Radio. Sabato tutti a MWC per l’Happy Hour, La notte rosa SBK e in serata il Carnevale rosa Superbike colorata di rosa, spettacoli ed emozioni uniche con il calendario di iniziative promosso dal Comune di Misano che accompagnerà il Pirelli Riviera ...

San Vitaliano - Napoli - - Arriva la V edizione dell'evento "A Patan 'e Notte" : Sabato 7 luglio, presso il comune di San Vitaliano in Piazza Leonardo Da Vinci, a partire dalle ore 21,00, prenderà vita questa grande festa tra musica, spettacoli, e prelibatezze tutte a base di ...

San Vitaliano - Napoli - - Arriva la V edizione de "'A Patan 'e Notte" : Sabato 7 luglio, presso il comune di San Vitaliano in Piazza Leonardo Da Vinci, a partire dalle ore 21,00, prenderà vita questa grande festa tra musica, spettacoli, e prelibatezze tutte a base di ...