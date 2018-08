Aquarius | diario di bordo – Giorno 5 “11mila euro al giorno di costi operativi

Aquarius - diario di bordo – Giorno 4. Cominciano le guardie : “Situazione nel Mediterraneo molto incerta” : È il quarto Giorno di navigazione per l’Aquarius, che al momento in cui scriviamo sta entrando nella Sar zone davanti alla Libia per posizionarsi in attesa di un salvataggio. Ed è il Giorno delle “prove generali”: i gommoni vengono lanciati in mare per due volte durante la giornata, una al mattino e un’altra nel pomeriggio mentre un peschereccio dalla nazionalità ignota passa a poche miglia di distanza. Le esercitazioni hanno lo scopo di testare ...

Aquarius - diario di bordo – giorno 2 : “In caso di avvistamento non chiederemo autorizzazione - come prevede la legge” : Sono le quattro del pomeriggio quando il wi-fi di bordo finalmente si risveglia – almeno per un po’ – e il Gps certifica: da un lato Tripoli, dall’altro Marsala. Il mare sembra avere un altro volto. Il blu è diverso. La stessa consistenza dell’acqua sembra essere cambiata. “Sul colore hai ragione”, dice serio Eduard, logista di Medici senza frontiere. “Il resto è una tua percezione”. Lui è un marinaio. Ha vissuto e lavorato per ...