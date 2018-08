Approvata la Nuova Pescara Quando la politica dà seguito alla voce dei cittadini vince

Approvata la nuova rete ospedaliera - ecco cosa cambia in provincia di Trapani : La parola passa adesso al Ministero della Salute e dell'Economia, la rete è stata riportata però dentro i parametri del Decreto Ministeriale numero 70 del 2015. Fondamentale per l'approvazione dell'...

Approvata la nuova Zona a Traffico Limitato - il centro storico sarà più aperto : 'Vogliamo che viva' : Cambia la Zona a Traffico Limitato in centro storico a Perugia. Il progetto di modifica, seppur in via sperimentale, è stato approvato dalla Giunta comunale dopo la presentazione dell'assessore ...