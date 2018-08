Anzio estate 2018 | il programma degli eventi

Estate di Eventi ad Anzio - attesa per la Oxa - Battista e Massimo Ranieri : Infatti sono in programma tanti altri concerti, cabaret, spettacoli, mercatini e tanti altri Eventi sono stati organizzati e programmati, dalla Pro Loco di Lavinio in collaborazione con l'...

Estate sicura a Ragusa - sAnzioni per 4 mila euro : 2 da 600 euro per uso cellulare : Estate sicura a Ragusa. Centinaia di controlli e una donna arrestata per furto. sanzioni per 4 mila euro di cui due da 600 euro per uso cellulare dura