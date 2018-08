Anticipazioni Una Vita | Cayetana conosce suo padre e scompare nel nulla

Anticipazioni Una Vita : non è stata Cayetana ad uccidere Tirso : Colpo di scena nelle puntate di Una Vita: Cayetana è innocente, non è stata lei ad uccidere Tirso, sebbene abbia versato nel suo bicchiere le gocce di veleno. Quando la dark lady verra' a sapere come sono andate realmente le cose, provera' a cercare un punto di incontro con Teresa, ma la Sierra questa volta non le credera', respingendo con fermezza le sue scuse. Nel frattempo, ad Acacias arrivera' il vero padre della Sotelo, il ricchissimo Jaime ...

THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni e diretta : Shaun deve seguire una terapista (Quarta puntata) : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 7 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun va a lezione di flirt da Claire; Glassman convince il ragazzo ad andare da un terapeuta.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni 8 luglio 2018 : Cayetana cadrà nella trappola architettata da Mauro? : Per la scaltra Sotelo è giunta la resa dei conti, se metterà per iscritto l'incarico di uccidere Mauro e Teresa, giustizia sarà finalmente fatta!

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 8 agosto 2018 : anticipazioni puntata 516 di Una VITA di mercoledì 8 agosto 2018: Cayetana non intende consegnare a Soler la lettera d’incarico per l’omicidio di Mauro e Teresa. Soler pensa dunque che, dopo la morte di Tirso, la Sotelo Ruz sia ormai soddisfatta e di conseguenza Mauro non ha più niente a cui aggrapparsi per arrestare Cayetana… Leonor è vicina a partire per l’Africa con Mario Melero e a quel punto Habiba parla con Pablo ...

Anticipazioni Una Vita - puntate italiane : Teresa ferita gravemente dalla falsa Sotelo Ruz : Nelle ultime settimane la soap opera iberica 'Una Vita' sta ottenendo un grandissimo successo dal punto di vista degli ascolti. Il motivo? La trama molto travolgente e soprattutto la durata delle puntate che, da più di un mese, vanno in onda per circa un'ora e mezza. Le Anticipazioni degli episodi che molto probabilmente verranno trasmessi a inizio autunno, svelano che donna Cayetana lascerà Acacias 38 in modo tragico. La falsa Sotelo Ruz, però, ...

Una Vita Anticipazioni - Cayetana confessa ai vicini : “Sono la figlia di Fabiana” : Anticipazione Una Vita, clamoroso colpo di scena: Cayetana rivela la sua vera identità Nelle prossime puntate di Una Vita, i telespettatori assisteranno a un colpo di scena molto atteso che riguarda proprio Cayetana. La dark lady di Acacias prende coraggio e finalmente rivela a tutti i suoi vicini la sua vera identità. Sappiamo ormai bene […] L'articolo Una Vita anticipazioni, Cayetana confessa ai vicini: “Sono la figlia di ...

Una Vita Anticipazioni : PABLO ottiene il lavoro al giacimento ma… : Novità lavorative in arrivo per PABLO Blasco (Carlos Serrano Clark) nei prossimi mesi di programmazione di Una Vita: il marito di Leonor (Alba Brunet) riceverà da Rosina Rubio (Sandra Marchena) la proposta di diventare il nuovo addetto alle vendite del giacimento d’oro ma Ramon Palacios (Juanma Navas), socio della donna, non sarà inizialmente d’accordo. Per quale ragione? Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che Ramon non ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : Pablo Vs Antonito : Nuove avventure ad Acacias, dopo che Melero sarà solo un ricordo e Leonor non avrà più paura di tornare a lavorare nell’isola di Fernando Poo. Tutto sembrerà tornare alla normalità se non fosse per un furto effettuato da un dipendente di Rosina ai giacimenti, che se ne andrà con del denaro ricavato dalle vendite, che succederà? Scopriamo tutte le anticipazioni spagnole di Una Vita di oggi. anticipazioni spagnole Una Vita, Imprevedibili avventure ...

UNA VITA/ Anticipazioni 7 agosto : Melero minaccia Leonor - farà dal male a Rosina! : Una VITA, Anticipazioni puntata 7 agosto: Melero continua a tenere in pugno Leonor con un terribile ricatto, se non riavrà indietro i suoi soldi farà del male a… (Canale 5, 13.40)(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 08:00:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita : Cayetana pugnala alle spalle Teresa : L’appassionante telenovela di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO] sta registrando dati record anche in questi caldi giorni d'estate. Nei prossimi episodi italiani, probabilmente quelli che andranno in onda a settembre 2018, Cayetana uscira' di scena in un modo tragico. La dark lady, prima di scomparire, decidera' di mettere fine all’esistenza della vera Sotelo Ruz. In particolare la vedova De La Serna, su richiesta della sua ex istruttrice ...

Anticipazioni Una Vita : la Sierra in ospedale per colpa di Cayetana e l'ex governante : Nuovo spazio dedicato a 'Una Vita' [VIDEO], la popolare telenovela che dal 6 agosto andra' in onda dalle 13:40. La serie scritta da Aurora Guerra, infatti, provvisoriamente ricoprira' la fascia oraria occupata da 'Beautiful' che, per due settimane, sara' in pausa estiva. Gli spoiler delle puntate che probabilmente verranno trasmesse a settembre su Canale 5, svelano che la povera Teresa rischiera' seriamente di morire. Nello specifico la finta ...

Una Vita Anticipazioni martedì 7 agosto 2018 : Simon vuole ricattare Arturo : Dopo aver parlato con Remedios, l'ex maggiordomo crede di avere un asso nella manica per salvare Elvira. Intanto Cayetana organizza il funerale di Tirso.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 7 agosto 2018 : anticipazioni puntata 515 di Una VITA di martedì 7 agosto 2018: Quando ormai siamo vicini al funerale di Tirso, Cayetana mette da parte i suoi rimorsi e decide di organizzare il funerale del bambino al posto di Teresa, distrutta dagli eventi. Mario Melero dice a Leonor che taglierà la lingua a Rosina se non otterrà lei o i soldi. Pablo intanto la ripudia e sua madre le toglie il saluto. Simon parla a suo fratello Leandro dell’incontro con ...