Annuncio anti-zingari in treno Salvini al fianco della dipendente

Annuncio anti-zingari - Salvini : "Nessuno tocchi la capotreno" : Per il ministro dell"Interno on c"è nessuno "choc" nell"Annuncio contro gli "zingari" fatto oggi da una capotreno di Trenord. Matteo Salvini si schiera al fianco della dipendente dell"azienda ferroviaria lombarda e la difende dagli attacchi."Giù le mani dalla capotreno", scrive su Facebook il segretario del Carroccio dimostrando piena solidarietà alla donna ora "indagata" da Trenord per quanto successo sulla linea Milano-Mantova. "Invece di ...

L’Annuncio di Salvini al popolo del Carroccio : “Dimezzeremo la diaria per i migranti” : «Entro fine anno, vogliamo abbassare la quota giorno per i migranti dai 35 euro alla metà perché si vive bene anche con quello. Mandando in porto entro fine anno risparmieremmo 500 milioni di euro da reinvestire in sicurezza, carabinieri, polizia e vigili del fuoco». Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini alla Festa della Lega di Capriata d...

LE VERITÀ NASCOSTE/ Anticipazioni 3 agosto : Annuncio a sorpresa di Fernando - poi... (finale di stagione) : Le VERITÀ NASCOSTE, Anticipazioni ultima puntta 3 agosto 2018: Fernando rivela che cosa è accaduto alla vera Paula, in seguito all'arresto. Finale di stagione(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 17:20:00 GMT)

Migranti - l’Annuncio di Salvini : “Grazie a tagli accoglienza pagheremo straordinari a forze dell’ordine” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia che con i soldi risparmiati grazie ai tagli previsti sull'accoglienza dei Migranti verranno pagati gli straordinari arretrati delle forze dell'ordine: "Le risorse andranno a uomini e donne, servitori dello Stato, che hanno lavorato e che devono essere pagati. Si parla di circa 50 milioni e la priorità è quella".Continua a leggere

'Sensori anti abbandono sui seggiolini auto presto obbligatori'. L'Annuncio del ministro Toninelli Video : Mai più bambini dimenticati in auto e risvolti drammatici. Potrebbe presto diventare obbligatorio un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei di bimbi in auto, per evitare i drammi ...

'Sensori anti abbandono sui seggiolini auto dei bimbi presto obbligatori'. L'Annuncio del ministro Toninelli Video : Mai più bambini dimenticati in auto e risvolti drammatici. Potrebbe presto diventare obbligatorio un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei di bimbi in auto, per evitare i drammi ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - il club bianconero dà un Annuncio importantissimo! [VIDEO] : Cristiano Ronaldo continua a lasciare col fiato sospeso i tifosi della Juventus, il talento portoghese potrebbe arrivare nelle prossime ore “Oggi, 7 luglio parliamo dei numeri 7 degli ultimi 20 anni alla Juve e del settimo che indosserà questa maglia. Qual è il tuo preferito?”. La Juventus attraverso il proprio account ufficiale Weibo, social network cinese, ha postato un video molto importante nel quale il club ha elencato ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie live - Mendes in pressing : video in Asia “anticipa” l'Annuncio? : Cristiano Ronaldo alla Juventus: Ultime notizie live. L'agente Jorge Mendes in pressing sul presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Intanto un video in Asia “anticipa” l'annuncio?(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:45:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Anticipazioni - l'Annuncio di Maria De Filippi : una coppia lascia subito? : Temptation Island 2018, Anticipazioni e coppie: ben due sarebbero le coppie in crisi e pare che una fidanzata sia caduta tra le braccia di un tentatore. Le indiscrezioni(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:24:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND 2018/ Anticipazioni - l'Annuncio di Maria De Filippi : "La realtà supera quello che pensiamo" : TEMPTATION ISLAND 2018, Anticipazioni e coppie: ben due sarebbero le coppie in crisi e pare che una fidanzata sia caduta tra le braccia di un tentatore. Le indiscrezioni(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:57:00 GMT)

"La nave Lifeline con 234 migranti a bordo potrebbe sbarcare a Malta". L'Annuncio del portavoce del governo francese : La nave tedesca Lifeline, con 234 migranti a bordo, potrebbe approdare a Malta. Lo ha reso noto il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, parlando all'emittente radiofonica Rtl. "Ora - ha affermato - sembra emergere una soluzione europea con un possibile sbarco a Malta".Griveaux ha spiegato che lo sbarco sarebbe il frutto di una conversazione tra il presidente Macron e il premier maltese Joseph Muscat.

e-fattura carburanti - verso rinvio a gennaio. L'Annuncio del ministro Di Maio : Teleborsa, - L'obbligo di fatturazione elettronica per i benzinai sarà prorogato al prossimo anno. L'annuncio arriva direttamente dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio . " ...

L’Annuncio della Bce : dal 2019 stop al quantitative easingTitoli - spread e risparmio : cosa cambia Quantitative easing : cos’è : Dopo la fine di settembre, «il passo mensile degli acquisti netti di titoli sarà ridotto a 15 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2018» e quindi avrà termine

L’Annuncio della Bce : dal 2019 stop al quantitative easing Live Tv Quantitative easing : cos’è : Dopo la fine di settembre, «il passo mensile degli acquisti netti di titoli sarà ridotto a 15 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2018» e quindi avrà termine