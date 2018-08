Angelina Jolie | «Brad Pitt non paga gli alimenti da 18 mesi»

Angelina Jolie e Brad Pitt : divorzio entro l’anno : Sta finendo nel modo peggiore il matrimonio tra Angelina Jolie e Brad Pitt. La causa in corso per il complicato divorzio di quella che è stata la coppia più bella e influente di Hollywood si sta condendo di dettagli di cui i fan avrebbero volentieri fatto a meno. Intanto l’attrice vuole chiudere entro questo anno la pratica tanto che avrebbe chiesto ai suoi avvocati di finalizzare tutti i passi necessari il più rapidamente ...

Angelina Jolie - è guerra aperta con Brad Pitt : “Vuole uccidere ogni suo rapporto con i figli. È animata da collera sorda e senza fine” : Angelina Jolie è a Londra a girare il sequel di Maleficent, il film ispirato alla crudele fata Disney de La bella addormentata nel bosco, e pare proprio essersi immedesimata completamente nel personaggio. Secondo Tmz, l’attrice avrebbe “alzato i toni” a tal punto da far fuggire l’avvocato Laura Wasser, sua (ormai ex) alleata nella gestione del difficile divorzio da Brad Pitt. “Vuole uccidere ogni tipo di rapporto di ...

Angelina Jolie e Amal Clooney : ecco perché la ex moglie di Brad Pitt non vede di buon occhio la nuova paladina dei diritti umani : Eva contro Eva, Angelina contro Amal. Pare che non corra buon sangue tra le due dive: l’indiscrezione è riportata dal tabloid britannico Sun. Entrambe bellissime, icone di stile e di eleganza, ed entrambe molto attive nelle cause umanitarie: forse troppo, visto che l’ex Lara Croft vede con sospetto le attività filantropiche dell’avvocatessa libanese. Teme, infatti, che il mondo della beneficenza sia troppo piccolo per tutte e due, e che Amal ...

Wanted – Scegli il tuo destino : trama - cast e curiosità del film con Angelina Jolie : Venerdì 29 giugno va in onda su Italia Uno alle 21.20 Wanted – Scegli il tuo destino, un cinecomic del 2008 diretto da Timur Bekmambetov, cineasta kazako, che vanta nel cast anche James McAvoy e Morgan Freeman. Wanted – Scegli il tuo destino: trailer Wanted – Scegli il tuo destino: trama Il venticinquenne Wes è un fannullone che odia la propria vita e non ha tutti i torti. Al lavoro il suo capo vive per tormentarlo di fronte ...

Angelina Jolie - look da principessa : copia Meghan Markle : Angelina Jolie vola in Inghilterra e strega tutti, sfoggiando un look da principessa prendendo spunto da Meghan Markle. Ormai l’ex attrice di Suits è diventata una vera icona di stile, non solo per tutti i sudditi britannici, ma anche – a quanto pare – per le star di Hollywood. Lo sa bene Angelina Jolie, che ha raggiunto Londra per un evento importante, scegliendo un outfit ispirato alla neo Duchessa di Sussex. L’ex ...

Iraq - Angelina Jolie si commuove tra le rovine di Mosul : “Mai vista una devastazione simile” : In Iraq come Inviata Speciale UNHCR, Angelina Jolie visita Mosul e alla vista delle rovine: “Mai vista devastazione simile. Questa gente ha perso tutto. Hanno pochissimo sostegno e stanno ricostruendo le macerie a mani nude” L'articolo Iraq, Angelina Jolie si commuove tra le rovine di Mosul: “Mai vista una devastazione simile” proviene da Il Fatto Quotidiano.

