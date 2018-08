“Andrea Anzolin non era stanco” Bologna | gli inquirenti sono sicuri | il vero motivo del

caffeinamagazine

: Incidente di Bologna, la vittima è Andrea Anzolin. «Mai una multa» - Nutizieri : Incidente di Bologna, la vittima è Andrea Anzolin. «Mai una multa» - corrierebologna : Esplosione di Bologna, Andrea Anzolin era alla guida dell'autocisterna. Le voci da Agugliaro (Vicenza) - RitaBartolomei : Dopo l'inferno di #BorgoPanigale: il mistero di Andrea #Anzolin prr la ditta 'autista modello, in 9 anni da noi mai… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Nonpassate ancora 48 ore dal tragico incidente di lunedì pomeriggio registratosi a: l’incendio e le esplosioni, scatenatosi dall’impatto tra una cisterna GPL e un tir che trasportava materiali solventi infiammabili, avrebbe potuto far registrare danni ben peggiori. Il bilancio finale è di un morto – Andrea– e un centinaio di feriti, oltre agli ingenti danni a negozi, case e il crollo di uno dei principali snodi della viabilità estiva italiana. A ricostruire quanto accadutogliche indagano sul caso: come riportato da La Stampa, viene esclusa l’ipotesi colpo di sonno. Secondo il quotidiano piemontese, infatti, Andreaavrebbe causato il terribile incidente – che gli è costato la vita – a causa di una distrazione. La giornata, per l’esperto autista, sembrava come tutte le altre: era partito prima ...