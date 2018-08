Andavano al mare nel Reggino | travolti da treno | morti 2 bimbi | gravissima la madre

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Due bambini sonosul colpo dopo essere stati investiti da unmentre attraversavano i binari per raggiungere ilinsieme allaa Brancaleone. I due bambini, un maschio e una femmina, avevano 12 e 6 anni. Vivevano a Milano, erano in Calabria in vacanza.