Ancora due morti sulle strade del ferrarese | coppia perde la vita nel canale

GF due mesi dopo - Matteo Gentili e Alessia Prete Ancora insieme? La risposta sui social : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra i due gieffini: il bel veronese e la ragazza torinese hanno appena festeggiato...

Fitch : 'Iliad metterà sotto pressione il settore Ancora per due-tre anni' : 'La pressione competitiva sul mercato italiano della telefonia mobile sale mentre Iliad cresce' ed 'è improbabile che questo diminuisca nel prossimo futuro poiché Iliad è lontano dal raggiungere la ...

Softball - Mondiali 2018 : la sesta giornata. Italia Ancora in rincorsa - nel girone A in quattro per due posti alla seconda fase : Per i nostri colori, diciamolo subito, è una bella giornata. L’Italia ha battuto la Gran Bretagna, restando in corsa per il passaggio del turno: servono due vittorie, la prima contro il Venezuela e, soprattutto, la seconda contro la Cina. Siccome, però, c’è tanta carne al fuoco in questa sesta giornata dei Mondiali 2018, andiamo a vedere cos’è successo nelle partite odierne. Nel girone B, in verità, c’è ben poco da dire: ...

Castellammare - Ancora un incidente sulla Sorrentina : due feriti : Castellammare. ancora un incidente stradale sulla statale Sorrentina: due feriti lievi e traffico in tilt per metà mattinata. Questa mattina, nel tratto stabiese della strada, all'interno del tunnel ...

Cesano Maderno : Ancora rapinatori minorenni in azione - aggrediti due coetanei : Due minorenni sono stati aggrediti e minacciati a Cesano Maderno da una coppia di coetanei rapinatori. Sono gli stessi che forse hanno già messo a segno altri colpi. ancora baby gang in azione in ...

Ancora spari contro migranti : due nuovi casi in poche ore : A Napoli un 22enne senegalese regolare in Italia è rimasto ferito. A Pistoia don Biancalani denuncia su Facebook: esplosi...

Fed lascia tassi invariati - migliora view sull'economia Usa. Ancora due strette nel 2018? : Così come ampiamente previsto dagli analisti, la Federal Reserve ha lasciato i tassi sui fed funds Usa invariati al range compreso tra l'1,75% e il 2%. Nel comunicato traspare tutta l'intenzione della ...

Castellammare - Incidente SS145 - due ragazzi Ancora in coma. Gravi le condizioni di un 28enne di Casola : SS145 paralizzata per tutto il pomeriggio Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Quisisana presa d'assalto dagli incivili: giovane stabiese ripulisce i boschi Sant'Agnello - Inaugurata ieri ...

Inter - Spalletti : “ci mancano Ancora due pedine” : “Ci mancano ancora due pedine”. L’ottimo mercato fatto finora dall’Inter non basta, per il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti servono almeno altri due giocatori. E’ su questo che continua ad insistere l’allenatore toscano, che aspetta i nuovi rinforzi senza nascondere il nervosismo per la situazione di stallo. “I rinforzi ci sono – ha spiegato lo stesso Spalletti dopo la gara con il Chelsea ...

Spalletti : "Ci mancano Ancora due pedine" : 'I rinforzi ci sono - ha spiegato Spalletti a Sport Mediaset - ma ci sono ancora delle difficoltà e delle cose da completare. Lo sappiamo tutti, mancano ancora due pedine'. Dopo gli acquisti di ...

Spalletti - ci mancano Ancora due pedine : "I rinforzi ci sono - ha spiegato Spalletti a Sport Mediaset - ma ci sono ancora delle difficoltà e delle cose da completare. Lo sappiamo tutti, mancano ancora due pedine". Dopo gli acquisti di ...

Spalletti - ci mancano Ancora due pedine : "I rinforzi ci sono - ha spiegato Spalletti a Sport Mediaset - ma ci sono ancora delle difficoltà e delle cose da completare. Lo sappiamo tutti, mancano ancora due pedine". Dopo gli acquisti di ...

Inter - Spalletti avvisa la società : “Mancano Ancora due pedine” : Spalletti avvisa LA società- Luciano Spalletti non usa giri di parole e, ai microfoni di “SportMediaset”, lancia un chiaro messaggio alla società nerazzurra. Due acquisti per completare la rosa e iniziare la nuova stagione. Due pedine di fondamentale importanza anche per i tifosi. “ABBIAMO DEGLI IMPEGNI IMPORTANTI” Spalletti ha commentato: “I rinforzi ci sono ma […] L'articolo Inter, Spalletti avvisa la ...

Ancora sangue sulle strade abruzzesi - un morto e due feriti in incidente tra furgone e auto : Chieti - Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla Statale 650 Fondo Valle Trigno al km 66, tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella (Chieti). Nell'incidente, in un tratto in curva, sono rimasti coinvolti un camion, carico di derrate alimentari e diretto verso la costa, e due auto, un'Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Punto che viaggiavano in senso opposto. Nello ...