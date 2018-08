Ambiente | il Ministero rivedrà i limiti per PFAS e altre sostanze

meteoweb.eu

: Arriva il maxi-ministero turismo-agricoltura. Terra dei fuochi all’Ambiente - sole24ore : Arriva il maxi-ministero turismo-agricoltura. Terra dei fuochi all’Ambiente - M5S_Camera : La dichiarazione di voto del @Mov5Stelle di Valentina Corneli su #DLRiordinoMinisteri: 'Vogliamo economia sostenib… - ivanscalfarotto : Il ministro dell’Ambiente Costa sta dicendo in aula in pompa magna che applicherà i principi della trasparenza al s… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Ildell’è pronto a riesaminare i valori limite allo scarico per iperfluoroalchiliche) e perchimiche. Il ministro dell’Sergio Costa, si legge in un comunicato, ha convocato a inizio settembre un tavolo tecnico urgente a cui parteciperanno gli istituti scientifici e di ricerca competenti in materia (CNR IRSA, ISS e ISPRA). Il Gruppo di lavoro tecnico dovrà prendere in esame le Linee Guida per la definizione di valori limite allo scarico per ie perchimiche. Al Gruppo di lavoro partecipano dal 2016 tutte le Regioni e le rispettive Agenzie ambientali, a cominciare dalla Regione Veneto e da ARPAV, il cui territorio e’ purtroppo particolarmente coinvolto nella problematica in questione, oltreché le Autorità di distretto. Lo scorso mese l’ARPAV segnalava la presenza nelle falde del GenX, ...