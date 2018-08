Ambiente | Arpa rileva un aumento di alghe “tossiche” a Capo Boeo

Ambiente - Arpacal : report sulla qualità dell’aria nel comprensorio della centrale Edison di Altomonte : E’ online da questa mattina sul sito web dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal), nella sezione dedicata alla tematica Aria della provincia di Cosenza, il Rapporto annuale sulla qualità dell’aria nel comprensorio dove si trova la centrale termoelettrica Edison di Altomonte. Come ogni anno, anche in questo report – che si riferisce al 2017 – individua gli andamenti degli ...

Ambiente - l’Arpav : “Rilevate mucillagini in profondità nella laguna” : nella campagna di monitoraggio del mare effettuata da Arpav e Guarda Costiera nei giorni scorsi, sono state rilevate presenze di aggregati mucillaginosi in profondità in alcune aree a sud della laguna di Venezia. Lo stesso fenomeno è stato segnalato anche dall’Arpa del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un evento naturale, non connesso a fenomeni d’inquinamento, riconducibile principalmente all’attività di microalghe che ...

Ambiente - l’Arpa : “Le acque sotterranee del Fiuli non sono contaminate” : I monitoraggi effettuati sino ad ora dall’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente (Arpa) confermano che gran parte delle acque sotterranee del Friuli Venezia Giulia non sono contaminate e presentano uno stato chimico buono. Lo precisa Arpa in una nota, spiegando che il rinvenimento di sostanze organiche in tracce nelle acque non deve essere oggetto di preoccupazione e anzi, da un lato, dimostra che Arpa Fvg grazie ...

Arpa - quando alta tecnologia e scienza operano per l'Ambiente : Gianpietro Cannerozzi da qualche settimana è alla direzione generale dell'Arpa di Brescia di via Cantore, Agenzia che si occupa della prevenzione e della protezione ambientale. «Ci muoviamo dalla ...

Ambiente - l’Arpac : “Eccellente l’89% delle acque campane” : L’89% delle acque campane adibite alla balneazione è classificato come “eccellente”. Lo fa sapere il commissario dell’Arpac (Agenzia regionale protezione ambientale della Campania) Stefano Sorvino. “La classificazione, come molti sanno – spiega Sorvino – è stata elaborata l’ultima volta a fine 2017, sulla base dei dati degli ultimi quattro anni di monitoraggio. Poi, a inizio aprile, Arpac ha ...

Ambiente - Arpa Piemonte : “La qualità dell’aria migliora - ma il limite di PM10 è ancora lontano” : Lunghi periodi di siccità, altri con piogge prolungate, un consumo di suolo fertile ancora alto, e il livello delle PM10 ben oltre i limiti di legge, con il picco di 118 giorni di sforamento nell’agglomerato torinese. Il rapporto sullo stato dell’Ambiente in Piemonte, stilato da Arpa e presentato oggi, rivela vecchi problemi e altri più recenti legati ai cambiamenti climatici. Ma anche segnali confortanti: “La qualità ...