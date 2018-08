Amazzonia | il video straordinario dell’ultimo superstite della sua tribù Lasciamolo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 agosto 2018) di Fiona Watson direttrice del Dipartimento Ricerca e Advocacy di Survival International Ero ferma, in piedi, ai margini di una macchia di foresta amazzonica brasiliana. Davanti c’erano solo immense piantagioni di soia e pascoli per il bestiame: una distesa monocromatica che si estendeva a perdita d’occhio. Mi stavo lasciando alle spalle l’ultima oasi di verderegione. La scrutavo pensando che da qualche parte, laggiù, c’era una persona, un sopravvissuto che viveva una vita inimmaginabile. Era l’ultimosua, sopravvissuto all’ondata di attacchi genocidi degli anni 70 e 80, quando taglialegna e allevatori cominciarono a farsi strada nella foresta privandola di alberi e vite umane. Gli invasori avevano ucciso tutta la sua famiglia, la sua comunità e quelle vicine. Fuggire e nascondersi nella foresta è stata la sua unica strategia di sopravvivenza: una vita in completa ...