Alvaro Soler | grande attesa al Valmontone Outlet Summer Festival

Il programma di Deejay On Stage a Riccione e tutti gli ospiti da Benji e Fede a Irama - Alvaro Soler e The Kolors : Oggi è stato comunicato il programma completo di Deejay On Stage a Riccione, ad agosto. Gli eventi, organizzati da Radio Deejay, prevedono le esibizioni di alcuni degli artisti italiani ed internazionali più apprezzati del momento. Tra i presenti, Benji e Fede ed Irama ma anche Ermal Meta, Elodie Di Patrizi e Michele Bravi. Il programma completo della nuova edizione di Deejay On Stage è stato annunciato attraverso i social network di Radio ...

NOTTE ROSA 2018/ Programma e ospiti : in attesa del concerto di Alvaro Soler - Walt Disney e le fiabe itineranti : Tutto eaurito negli albergi in occasione della NOTTE ROSA 2018, l'evento della Riviera che ha conquistato un notevole successo in questi anni. Ecco il Programma e gli ospiti dell'edizione(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:00:00 GMT)

Da Alvaro Soler a Baby K - ecco i tormentoni dell'estate 2018 : Non c’è estate senza tormentone. L’anno scorso i lunghi mesi caldi sono stati dominati da “Despacito”, suonata in ogni discoteca, pub o locale della Penisola. E quest’anno...

Valmontone Outlet Summer Festival : Noemi - Giusy Ferreri - Alvaro Soler... : " Grazie a un'attenta programmazione di spettacoli e momenti di intrattenimento anche nel corso dell'anno Valmontone Outlet sta sempre più diventando un punto di riferimento per un pubblico ...

Alvaro Soler con La Cintura all'Arena di Verona - tormentone dell'estate 2018 prima dell'album di inediti - video - : Cantante dei record, a soli 26 anni Alvaro Soler ha collezionato più di 30 dischi d'oro e di platino in tutto il mondo . I suoi maggiori successi, El mismo sol e Sofia , in Italia sono certificati ...

Alvaro SOLER/ L’Arena si scatena alle note di “La Cintura” che diventa disco di platino (Wind Music Awards) : ALVARO SOLER, "La cintura" è il nuovo tormentone dell'estate. Continua il grandissimo successo del cantautore spagnolo nel nostro paese. Ogni canzone è un successo. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Ospiti e scaletta dei Wind Music Awards 2018 il 12 giugno su Rai1 dall’Arena di Verona con Alvaro Soler - Il Volo e molti altri : I Wind Music Awards il 12 giorno sono su Rai1 dall'Arena di Verona. La seconda serata della manifestazione Musicale sponsorizzata da Wind va in onda questa sera ma è stata registrata all'Arena di Verona lo scorso 5 giugno. Il secondo ed ultimo appuntamento - prima del best of con Federico Russo e Marica Pelegrinelli atteso tra due settimane sullo stesso canale - vede sul palco la presenza di alcuni degli artisti più seguiti del ...

'Amici' - balla pure la De Filippi scende in pista. Il miracolo di Alvaro Soler - e Simona Ventura - : Chi la segue da anni parla di 'evento storico'. Alla semifinale di Amici 17 anche la conduttrice Maria De Filippi è scesa in pista e si è scatenata in un ballo mai visto con Simona Ventura. A ...

Amici 17 – Il Serale – Nona puntata - semifinale - del 3 giugno 2018 – Ospiti Beppe Fiorello - Gianna Nannini - Fiorella Mannoia - Alvaro Soler - Fabrizio Moro. : Amici 17 – Il Serale nella collocazione straordinaria della domenica, propone questa sera la Nona puntata, la semifinale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Un’edizione strana questa, con un nuovo meccanismo che però dopo solo poche puntate è stato stravolto per esigenze di programma e anche di ascolti. Amici | Il Serale […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Nona puntata, semifinale, del 3 giugno 2018 – ...