Altri guai per Fini | la Tulliani tampona un' auto

ilgiornale

: #Francia Altri guai in arrivo per Alexis Kholer, braccio destro di #Macron - interrisnews : #Francia Altri guai in arrivo per Alexis Kholer, braccio destro di #Macron - CastrovilliGius : Non vogliamo guai di altri. - isabeaubless : @Leonard42589752 @RobertoBurioni @SamueleMurtinu Mio figlio finì al Gaslini per intossicazione da farmaci prescritt… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018)per Gianfranco, recentemente rinviato a processo per riciclaggio.ben più piccoli quelli raccontati dal settimanale Oggi in edicola domani e che vedono Elisabettacoinvolta in un piccolo incidente stradale. La compagna dell'ex leader di Alleanza Nazionale ha infattito con la sua Mercedes un'altraa Sabaudia. Le foto mostrano l'ex presidente della Camera in maglietta gialla, pantaloncini arancioni fluo (forse un costume da bagno), occhiali da sole e infradito mentre discute con l'altromobilista e i vigili urbani. Accanto c'è la vettura nera, con un'evidente ammaccatura all'altezza del fanale anteriore destro. Ben poca roba rispetto alle accuse di riciclaggio per una serie di operazioni finanziarie - tra cui l'ormai famigerata casa di Montecarlo- per cui deve rispondere proprio insieme a Elisabetta, il cognato Giancarloe ...