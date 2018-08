Alonissos | la natura è qui

vanityfair

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Non c’è potenza di fuoco come quella delle cicale in Grecia. In alcuni posti specialmente sono così numerose e il canto è così compatto, che il loro suono sembra prevalere su tutti gli altri e dominarli. A guardare bene si riesce addirittura a intravederle mimetizzate sui tronchi degli ulivi, scure con gli occhi lucenti, febbrili nella loro grande, attesa e meritata estate. Adsono così, vincenti, come qui lo è larispetto alla presenza umana. Un’isola verde di pinete di un tono così intenso che sembra brillare mentre si stende ondeggiando sulla bellezza dell’Egeo. Il nostro hotel è il migliore dell’isola. Fino a un anno fa dedicato ai gruppi da quest’anno il Marpunta ha deciso di aprirsi a un turismo indipendente. Vicino a noi a pranzo, una famiglia italiana che l’aveva conosciuto con animazione per adulti e bambini si guarda in giro ...