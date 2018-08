Allarme siccità | l’estate peggiore in 40 anni | danni agli ortaggli

meteoweb.eu

: In Australia è allarme siccità per il New South Wales - ioloraccolgo : In Australia è allarme siccità per il New South Wales - massimobalestr1 : RT @massimobalestr1: In Australia è allarme siccità per il New South Wales - Clima - -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) E’ emergenzain tutta Europa, in particolare per le condizioni del mese di luglio e le conseguenze non si fanno attendere. Laha infatti avuto un impatto negativo sulle coltivazioni di ortaggi, facendo diminuire le rese agricole in modo “drastico“. A lanciare l’è l’Associazione europea dei trasformatori di frutta e verdura (Profel), secondo cui per i coltivatori e i trasformatori di verdure “la situazione è la più grave degli ultimi 40”. Il 2018 è il terzo anno consecutivo in cui il settore ha affrontato gravi problemi legati alle condizioni meteorologiche, evidenzia l’associazione. Quest’anno ad essere colpito è in particolare il comparto ortofrutticolo congelato e in scatola. Il calo delle rese agricole ha infatti determinato consegne ridotte e irregolari di prodotti ortofrutticoli freschi alle ...