Alla Summer Arena va in scena ' Il lago dei cigni'

Auditorium : Si conclude la stagione estiva con 100.000 spettatori al Roma Summer Fest - 10.000 Alla Casa del Jazz : Roma – Chiude con circa 100.000 spettatori Roma Summer Fest, il festival estivo della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica. Dopo due mesi di grande musica dal vivo partiti il 26 maggio scorso con gli Arctic Monkeys la cavea, per la prima volta in piedi per alcuni concerti, si è “infiammata” quasi ogni sera grazie alle grandi star nazionali e internazionali come Arctic Monkeys, Patti Smith, Elio e le Storie Tese, ...

Bob Sinclair/ Il dj fa bAllare Piazza del Popolo e Ilary Blasi si scatena con le sue hit(Wind Summer Festival) : Video, Bob Sinclar è pronto per far sentire la sua partecipazione al Wind Summer Festival 2018. Il dj francese presenterà live il brano 'I believe'.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:10:00 GMT)

Vincitore Wind Summer Festival 2018/ I favoriti : "Amore e capoeira" di Takagi & Ketra la più bAllata : Vincitore Wind Summer Festival 2018: quale sarà la canzone dell'estate? Potrebbero trionfare a settembre a Milano Loredana Berté con i Boomdabash, Thegiornalisti e Irama.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:26:00 GMT)

#comunicamscienza : via Alla Summer school : Condividere una passione, fare corretta informazione, trasmettere entusiasmo per la conoscenza: sono queste le motivazioni del perché parlare di scienza date proprio dai partecipanti alla summer ...

#MusicSummer2018 – Seconda fase – Decidi le canzoni che accederanno Alla terza fase! : Decima edizione per il nostro consueto contest estivo intitolato UnDueTre.com Music Summer che, come ogni anno, grazie all’aiuto di voi lettori, elegge la Canzone dell’Estate. Un’edizione, come sempre, si preannuncia molto emozionante ed imprevedibile e che vedrà in lizza per la vittoria finale ben quarantotto canzoni, equamente divise tra italiane e straniere. Nel corso delle prossime sei settimane, le canzoni si ridurranno ...

Samsung Lega Volley Summer Tour – Il Trofeo Città di Riccione Alla Savino Del Bene Scandicci : Samsung Lega Volley Summer Tour: la Savino Del Bene Scandicci si aggiudica il Trofeo “Città di Riccione”, Alessia Ghilardi eletta MVP della manifestazione Il digiuno di trofei della Savino Del Bene Scandicci dura soltanto una tappa: il club toscano, infatti, torna alla vittoria nella finale del Trofeo “Città di Riccione”, terza tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour. La formazione allenata da coach Sassi ha sconfitto, nella ...

THEGIORNALISTI/ Roma bAlla al ritmo di “Felicità Puttana" (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera i THEGIORNALISTI parteciperanno al Wind Summer Festival 2018 con "Felicità puttana", il nuovo singolo che farà parte dell'album "Love"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:29:00 GMT)

Boomdabash e Loredana Bertè/ “Non ti dico no” è il brano più suonato Alla radio (Wind Summer Festival 2018) : Al Wind Summer Festival 2018 Boomdabash e Loredana Bertè hanno infiammato piazza del Popolo a Roma con la loro hit dell'estate "Non ti dico no". (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:15:00 GMT)

Lost Frequencies/ Video - il dj belga Alla ribalta con “Crazy” (Wind Summer Festival 2018) : Il producer belga Lost Frequencies sarà tra i protagonisti della terza puntata del Wind Summer Festival 2018, in onda questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:18:00 GMT)

La Regione Calabria Alla Summer School Giornate d'Europa : 'La politica di coesione post 2020 ' sarà al centro dell'intervento di Francesco Molica, della Commissione Europea , Dg Politica Regionale e Urbana , in programma il 26 luglio. Lo stesso giorno ...

Grande attesa per il concerto di Gianni Morandi Alla Summer Arena di Soverato : Quelli del Gianni Morandi tour 2018 "d'amore d'autore" sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una track list di oltre 40 brani per più di due ore di ...

