Airbnb dopo le proteste ritira il concorso una notte sulla Grande Muraglia

Bologna - quadro su Führer in villa : Airbnb cancella account host dopo denuncia turista. La replica : “Censura - è arte” : Un quadro raffigurante la divisa del Führer in una villa sui colli bolognesi, affittata tramite Airbnb, ha provocato la cancellazione dell’account dalla piattaforma dopo le proteste di una turista americana che si è sentita “offesa dall’opera”. Il proprietario, con qualifica di ‘super host’, guadagnata con recensioni positive raccolte in cinque anni per più immobili di pregio messi in affitto, ha inviato una diffida al portale ...