Aida Yespica più sexy che mai : ecco le FOTO che fanno impazzire i fan : 1/13 ...

Tensioni fra Aida Yespica e Matteo Cavalli per un elicottero? "Tutte ca***te" (foto) : Sembrava una vacanza serena per Aida Yespica e Matteo Cavalli, la prima da fidanzati (la coppia sta insieme dallo scorso marzo). Qualcosa però sembra sia andato storto in quel di Mykonos (Grecia). Sembra che i due abbiano avuto una burrascosa lite, il tutto per un mezzo di trasporto. Questo è ciò che riporta il settimanale Nuovo.La Yespica si sarebbe infuriata con il suo compagno poiché lui avrebbe voluto spostarsi verso Atene con il ...

Aida Yespica furiosa con Matteo Cavalli - "vuole tornare in elicottero" / La showgirl smentisce : "Tutte caz*" : Aida Yespica furiosa con Matteo Cavalli per la scelta di tornare in traghetto? Dalla pagina ufficiale arriva la smentita: "Tutte ca***, Aida è a Miami da Aaron"(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:06:00 GMT)

Aida Yespica - lite col fidanzato Matteo Cavalli in vacanza : «Lei non vuole prendere il traghetto - lui affitta l'elicottero» : Scoppia la lite in vacanza fra Aida Yespica e il fidanzato Matteo Cavalli, il commercialista che l’ha fatta innamorare. La coppia ha scelto come meta della sua prima luna di miele Mykonos e tutto è andato bene, tranne nel momento del ritorno.-- Come riporta “Nuovo” infatti Aida si sarebbe infuriata con Cavalli che la voleva far tornare dall’isola ad Atene con un traghetto.Tutto risolto quando è stato chiamato un elicottero privato ...

Aida Yespica - secondo figlio in arrivo? Il gossip sulla gravidanza desiderata : Aida Yespica pronta ad allargare la famiglia: la showgirl vuole diventare mamma per la seconda volta La storia d’amore tra Aida Yespica e il fidanzato Matteo procede così bene che, secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl sembrerebbe essere addirittura pronta a fare un figlio con lui. La notizia, nello specifico, è stata pubblicata nell’ultimo numero […] L'articolo Aida Yespica, secondo figlio in arrivo? Il gossip sulla ...

Aida Yespica a Santorini il fidanzato gli fa una bella sopresa : Viaggio e sorpresa da mille e una notte per Aida Yespica. La showgirl venezuelana è volata a Santorini con il fidanzato Matteo Cavalli e tra hotel di lusso e spiagge da urlo la showgirl si gode l’inaspettata fuga d’amore, felice e spensierata insieme alla sua nuovo fiamma. “L’inaspettato è sempre più bello del previsto” ha scritto la Yespica con un “I love you” per il suo Matteo.

Chi è Matteo Cavalli - il nuovo amore di Aida Yespica : Ora è ufficiale: dopo il flirt breve con il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez, Aida Yespica ha un nuovo fidanzato e sembra essere innamorata e felice, come non si vedeva da tempo. La showgirl venezuelana era tornata single dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello 2018 e dopo la fine della storia con Giuseppe Lama. A conquistare il suo cuore è stato Matteo Cavalli, businessman milanese e suo commercialista, di undici anni più ...