Ah | che bel vivere… | Rossini a tavola

Belen strega anche Cristiano Ronaldo? L’incontro nel ristorante di Ibiza : Belen Rodriguez notata da Cristiano Ronaldo, CR7 e l’argentina nello stesso ristorante di Ibiza si sarebbero scambiati sguardi compromettenti Belen Rodriguez cattura anche le attenzioni di Cristiano Ronaldo? La bellissima argentina si è ritrovata nello stesso ristorante del calciatore della Juventus e non sarebbe passata inosservata a CR7. Al “El Carnicero“, così si chiama il locale di Ibiza in cui i due si sono ...

Tutto può succedere - chiude i battenti la fiction di RaiUno e i fan si arrabbiano : “Maledetti - era bellissima”. E anche Rita Dalla Chiesa dice la sua : Dopo tre stagioni e quarantadue episodi Tutto può succedere saluta il pubblico di RaiUno e non avrà una nuova stagione. Lunedì 6 agosto è stata infatti trasmessa l’ultima puntata con protagonista la famiglia Ferraro vista da 2.716.000 telespettatori e il 15.7% di share. La fiction, tratta dal fenomeno americano Parenthood, con Pietro Sermonti, Camilla Filippi, Alessandro Tiberi e Maya Sansa ha conquistato con facilità la critica e una ...

Chi è Tina Modotti - la pasionaria italiana che ispirò Neruda e Kahlo interpretata da Monica Bellucci : Chi fu Tina Modotti? Nella sua breve vita la donna che sullo schermo sarà interpretata da Monica Bellucci partì ai primi del Novecento dal Friuli per diventare una grande fotografa. Combatté nella Guerra Civile spagnola, si iscrisse al Partito Comunista, fu amica di Frida Kahlo e Pablo Neruda. Infine, trovò la morte a Città del Messico in circostanze misteriose nel 1942 all'interno di un taxi.Continua a leggere

“Ma quanto è bella?”. Ineke - la mamma di Michelle Hunziker fa il ‘botto’ sul web : Michelle Hunziker, la showgirl di origine svizzera e moglie di Tomaso Trussardi è tornata a far parlare di sé dopo alcune clamorose dichiarazioni sul pericolo vissuto dalla figlia Aurora Ramazzotti qualche anno fa. ”Una sera è successo quello che noi mamme temiamo: ero al nono mese di gravidanza di Sole e mi è arrivata la fatidica telefonata alle due e mezza di notte. Auri si era sentita male e aveva perso i sensi a causa ...

Scozia - ischemia dopo il parrucchiere : 47enne fa causa al salone di bellezza : Un milione di sterline, una cifra da capogiro. A tanto ammonta la maxi richiesta di risarcimento fatta da Adele Burns, una 47enne di Glasgow per una vicenda che ha dell'incredibile, ma pare essere non infrequente. Due anni fa la donna, di professione infermiera, si è concessa un pomeriggio di assoluto relax per rinnovare il look sottoponendosi al taglio e alla tinta dei capell in un rinomato salone di bellezza della città. All'uscita dal locale, ...

Belotti c'è - il Toro anche. A Liverpool i granata sorridono : "Fiducia e orgoglio" : 'E' stata una bella giornata di sport e di crescita - sorride Lorenzo De Silvestri, autore di un'ottima prestazione e del cross per il gol di testa di Belotti -: eravamo carichi e contenti di venire ...

Marcinelle - l'Ugl in Belgio con 262 sagome bianche per ricordare i minatori morti 62 anni fa : L'iniziativa dell' UGL 'Lavorare per Vivere' arriva a Marcinelle, in Belgio, per commemorare le 262 vittime, di cui 136 italiani, che persero la vita nell'incendio in miniera, l'8 agosto del 1956. È ...

Il Torino cade ad Anfield : Klopp passa 3-1. che partita di Belotti : Nell'intervista del prepartita a Torino Channel, Iago aveva predetto che 'se staremo compatti, possiamo mettere in difficoltà una delle squadre più forti al mondo', e lo spagnolo ci aveva visto ...

DIRETTA/ Torino-Liverpool (risultato live 1-2) streaming video e tv : Belotti accorcia le distanze (amichevole) : DIRETTA Torino liverpool streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole ad Anfield (oggi martedì 7 agosto)(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:08:00 GMT)

Tutti conosciamo la bellissima Serena Autieri. Ma il marito? Ecco chi è - e che fa - : Il debutto nel mondo dello spettacolo per la Autieri, classe 1976, è arrivato a fine anni Novanta e oggi, a 42 anni, vanta un curriculum di tutto rispetto tra serie tv, come 'Un posto al sole' o 'L'...

Tutti conosciamo la bellissima Serena Autieri. Ma il marito? Ecco chi è (e che fa) : Vedremo prossimamente Serena Autieri, attrice napoletana amatissima, in una fiction su Raiuno. Lavori in corso, ma “non posso ancora dire quale”, precisa lei all’Ansa, anche se stando alle indiscrezioni sul web con tanto di foto dal set, si tratta di Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti. Poi, sempre in autunno, tanto teatro, “che per me è come una casa”, dice ancora. Di recente l’Autieri è tornata al ...

ANDREA CELENTANO E RAFFAELA GIUDICE/ Temptation Island 2018 : "La donna più bella è quella che sa stare sola" : RAFFAELA e ANDREA sono usciti felici e insieme da Temptation Island 2018 ma il pubblico è pronto a scommettere in un loro addio, come è andata a finire un mese dopo?(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 19:38:00 GMT)

chelsea - Sarri furioso con Courtois : il manager dei blues programma un faccia a faccia con il portiere belga : Il portiere belga ha chiesto al proprio agente di forzare la mano con il Chelsea, situazione che non è piaciuta a Maurizio Sarri Situazione difficile in casa Chelsea per Maurizio Sarri che, dopo il ko nella finale del Community Shield contro il City, deve adesso fare i conti con il caso Courtois. Il portiere è atteso a Cobham lunedì, lì incontrerà il manager ex Napoli per esporgli le sue volontà circa il suo futuro. Su di lui c’è il ...

Community Shield – Doppio Aguero - il Manchester City affonda il chelsea di Sarri : le foto più belle del match [GALLERY] : Il Manchester City conquista il Community Shield: una doppietta di Aguero stende il Chelsea di Maurizio Sarri. Nella nostra gallery le foto più belle della partita Il primo trofeo dell’anno in Inghilterra va al Manchester City. La squadra di Pep Guardiola supera 0-2 il Chelsea di Maurizio Sarri grazie ad una doppietta di Aguero. Nella nostra gallery le foto più belle di Chelsea-Manchester City.L'articolo Community Shield – Doppio ...